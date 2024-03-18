Креативщики представили президенту свои проекты

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«Президенту был представлен ряд успешных отечественных проектов в сферах музыки, социальных сетей, киноиндустрии, искусственного интеллекта и киберспорта», - говорится в сообщении Акорды.

В сентябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев обозначил направления для развития креативной экономики: защитить интеллектуальную собственность, расширить географию центров креативной индустрии, чтобы они были в каждом областном центре и крупном городе, помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов и разработать отдельный пакет мер поддержки креативщиков.