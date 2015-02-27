Кредитование Греции продлила Германия

ФРГ продлит срок действия кредитной программы Греции на 4 месяца. Зампред бундестага Клаудиа Рот сообщила, что за это решение высказались 542 парламентария, против – 32, 13 – воздержались, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Напомним, что ранее Еврогруппа одобрила продление срока действия программы финансовой помощи Греции еще на 4 месяца после подтверждения нового греческого правительства во главе с Алексисом Ципрасом готовности провести реформы.
Вопрос о продлении финпомощи Афинам будет рассмотрен во всех национальных парламентах стран еврозоны. Германия выступает основным кредитором Греции.
На сегодняшний день общий долг Афин составляет более 320 млрд евро. В текущем году греческим властям необходимо выплатить 21 млрд евро для погашения процентов по долговым обязательствам.