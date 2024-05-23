Несколько кредитов оформила жительница Акмолинской области из-за обмана и угроз мошенников

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На протяжении четырех дней мошенники всячески убеждали 60-летнюю жительницу области оформить кредиты, при этом использовали различные методы, вплоть до угроз.

По ее словам, первый звонок на ее телефон поступил 14 мая. Звонили с неизвестного абонента, но на профиле находилось фото ее непосредственного руководителя, а потому в достоверности разговора женщина не сомневалась.

«Мошенник под именем директора сообщил, что в настоящее время проводится проверка госучреждений сотрудниками специальных органов. Тогда якобы выяснилось, что заявительница оформляла заявки на оформление кредитов в банках других стран. Спустя некоторое время на связь с ней вышел лжесотрудник специального госоргана, который сообщил, что женщина числится в списке подозреваемых, так как оформляет кредиты, а затем перечисляет деньги в другие страны. Перепуганная акмолинка пыталась объяснить, что эти сведения недостоверны. Однако мошенники продолжили «давить» на нее, а после звонка лжесотрудника Нацбанка, который владел информацией о ее заработной плате, она и вовсе поверила в происходящее и выполнила все инструкции. Лжеменеджер банка сказал, что от ее имени подано 8-9 заявок в различных банках, но эти займы можно отменить, если она самостоятельно пойдет в банк и оформит денежный кредит. Аферист заверил, что выплачивать долг ей не придется», – говорится в сообщении.

К слову, для достоверности он даже показал свое «рабочее удостоверение». По указке преступников женщина взяла в банке 5 млн тенге, а затем перечислила на 10 разных счетов. На следующий день лжесотрудник опять позвонил заявительнице, сказав, что необходимо оформить еще 3,5 млн тенге для погашения всех займов, но женщина отказалась.

Позже с ней связался другой мужчина, представившийся якобы сотрудником столичной полиции. Он попытался убедить женщину, что все эти операции проводятся с целью выявить мошенническую схему, но получил отказ.

«В течение последующих двух дней злоумышленники по несколько раз звонили акмолинке. После отказа они начали запугивать ее тем, что мошенники могут добраться до ее детей. Испугавшись за родных, женщина приехала в Кокшетау и оформила еще один займ и заняла у своих знакомых. Все деньги она перечислила по указанным счетам и лишь 20 мая обратилась с заявлением в полицию. В качестве вещественных доказательств, заявительница передала полицейским переписки и счета», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что оперативники проводят необходимые розыскные мероприятия.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам о необходимости не доверять звонкам от неизвестных абонентов, касающихся финансовых вопросов или получения кредитов, несмотря на то, что звонившие представляются руководителями, сотрудниками банков силовых структур.

