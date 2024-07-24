Глава стройкомпании собирала деньги с дольщиков без разрешения в Алматы

Она успела собрать с них 240 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы осуждена глава строительной компании, завладевшая деньгами дольщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

Сообщается, что в 2022 году директор ТОО «Flora City Stroy» подала рекламу в instagram, Krisha.kz о начале строительства ЖК Lantana и Flora, не имея разрешения на строительство. Путем обмана и злоупотребления доверием потенциальных покупателей она заключала предварительные договоры купли-продажи, завладев деньгами 34-х дольщиков в размере 290 млн тенге.

Приговором Бостандыкского районного суда глава ТОО признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере») и лишена свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.

Изъятые участки будут реализованы в счет возмещения ущерба потерпевших, добавили в прокуратуре.

Напомним, что заключить договор долевого участия теперь можно онлайн – Цифровой формат гарантирует вкладчикам безопасность.