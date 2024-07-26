Личные данные казахстанцев выведывают мошенники от имени АФМ

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они просят предоставить реквизиты банковских счетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенники, посредством телефонных звонков и сообщений, выдают себя за представителей АФМ. О фактах телефонного мошенничества сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz

«В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем», – пояснили в агентстве.

Вместе с тем, мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и неподлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве.

В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом, звонящие просят не сообщать о своих действиях никому.

АФМ официально заявляет, что не обслуживает счета физлиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физлицами.

#АФМ #предупреждение #мошенники

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