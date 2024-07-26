Гостевые домики в зоне отдыха «сдавала» в аренду аферистка из Темиртау

Сотрудники Восточного отдела полиции УП Темиртау задержали по подозрению в мошенничестве 23-летнюю женщину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, злоумышленница в одной из соцсетей опубликовала объявление о сдаче в аренду гостевых домиков в одном из зон отдыха, расположенной на берегу озера Балхаш. При этом необходимо было перевести на указанный в объявлении банковский счет в качестве предварительного взноса от 20 до 40 тысяч тенге.

Условия показались приемлемыми для 50-летней жительнице Темиртау, которая перечислила за бронирование 27 тысяч тенге. После этого автор объявления перестала выходить на связь. Поняв, что она стала жертвой мошеннической уловки, потерпевшая обратилась в полицию.

Подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Во время расследования полицейские установили причастность задержанной еще к пяти аналогичным преступлениям.