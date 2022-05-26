Британские воришки

Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж. При этом большинство нарушителей идут на подобное преступление впервые, пишет Daily Mail.

Количество краж резко возрос­ло с начала года. Они продолжают увеличиваться после скачка цен, вызванного украинским конф­ликтом, «из-за которого многие британцы едва сводят концы с концами», утверждает издание.

Владельцы торговых сетей отмечают, что за всплеском правонарушений стоят явные дилетанты. В отличие от профессиональных магазинных воришек, которые обычно похищают дорогие вещи с целью их дальнейшей перепродажи, они крадут даже самые дешевые продукты.

Некоторые магазины вновь ввели точки входа и выхода с односторонним движением. Ранее они использовались во время пандемии, чтобы помочь клиентам соблюдать социальную дистанцию, а теперь упрощают отслеживание посетителей. Другие усилили меры безопасности с помощью персонала и камер видеонаблюдения.