Крупнейшая в стране шахматная академия открылась в области Улытау

Шахматы
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В Жезказгане начал работу филиал шахматной академии пятикратной чемпионки мира, гроссмейстера Жансаи Абдумалик, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Этот филиал является крупнейшей шахматной академией в стране. Общая площадь здания составляет 900 квадратных метров. Здесь проходят обучение около 1000 юных шахматистов региона в возрасте от 5 до 18 лет.

Шахматная академия в Жезказгане построена в рамках меморандума между корпорацией Казахмыс и акиматом района Ұлытау. Этот проект демонстрирует важность сотрудничества бизнеса и государственных структур для развития спорта и образования в Казахстане.

Кроме того, в рамках открытия академии состоялся первый международный командный детский турнир KAZAKHMYS YOUTH TEAM CHESS CUP, в котором приняли участие более 100 юных шахматистов из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Монголии.

#шахматы #Жезказган #академия

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