Крупнейший библиотечный конгресс пройдет в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С 18 по 22 августа 2025 года Астана станет площадкой для проведения Всемирного библиотечного и информационного конгресса IFLA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

Крупнейшее событие в сфере библиотековедения объединит в Казахстане около 4 тысяч делегатов из более чем 130 стран мира.

Проведение Всемирного конгресса IFLA в Астане станет значимым шагом в укреплении позиций Казахстана как центра делового туризма.

Международное мероприятия направлено на совершенствование профессионального уровня библиотечных кадров и повышение качества библиотечно-информационных услуг. Конгресс станет важной площадкой для укрепления роли библиотечного сообщества Центральной Азии.

«Президент страны на заседании Национального курултая подчеркнул, что библиотечное дело требует особого внимания и заботы. В этом направлении проведение всемирного конгресса в Казахстане является особенно актуальным и значимым. Участникам конгресса также будет предоставлена возможность познакомиться с богатым наследием Казахстана и посетить туристкие места и достопримечательности страны. Ожидается, что проведение данного МІСЕ-мероприятия принесет Астане около 2 млн евро дохода. Суммарная прибыль формируется из расходов делегатов на проживание, транспорт, питание и других услуг. В среднем один иностранный гость тратит порядка 1 400 долларов за время своего пребывания», – пишут в распространенном пресс-релизе.

ІFLA – крупнейшая глобальная общественная организация профессионалов библиотечного дела, которая аккумулирует и анализирует передовой опыт библиотечного дела в разных странах, устанавливает международные стандарты в организации информации и библиотечного обслуживания.