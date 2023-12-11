Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

При обыске помещения было изъято 130 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и около 12 кг мефедрона

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Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с территориальными подразделениями Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и подразделением специального назначения при координации органов прокуратуры проведена крупная операция по ликвидации подпольной нарколаборатории на территории Карасайского района Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

В результате длительных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое мужчин, один из которых является гражданином ближнего зарубежья, организовавшие на территории дачного дома нарколабораторию. При обыске помещения изъято 130 кг прекурсоров, лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы, электронные весы, тепловые пушки, респираторные маски) и около 12 кг готовой продукции психотропного вещества "мефедрон".

"Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконные изготовление, хранение в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств", – сообщил заместитель начальника ДПН МВД РК Саркытбай Кусаинов.

Он напомнил, что данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.