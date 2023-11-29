Крупную партию гашиша изъяли в Алматы

Следствие устанавливает, кто был задействован в "налаженном канале" сбыта наркотиков

Фото: polisia.kz

Ликвидирован канал поставки наркотиков из Жамбылской области. Спецоперацию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

"Задержан гражданин Т., 1975 года рождения, при личном обыске которого изъят пакет с гашишем. По месту жительства подозреваемого служебная ищейка Беркут нашла еще 19 свертков. Общий вес изъятого зелья составил 2 кг 609 гр. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Следствие устанавливает, кто еще был задействован в "налаженном канале" сбыта наркотиков.