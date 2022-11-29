Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Тараза

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области задержали 33-летнего жителя Тараза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При личном обыске задержанного полицейские обнаружили и изъяли 44 свертка с наркотическим средством смола каннабиса.

По месту проживания мужчины с помощью служебно-розыскной собаки Малыш в кухонной комнате под газовой плитой были обнаружены два свертка с наркотическим веществом.

Общий вес изъятого наркотического вещества смола каннабиса составил более 628 граммов.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС Тараза.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3-х до 7-ми лет, отметили в полиции.