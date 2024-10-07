Крупную партию поддельных 100 -долларовых купюр выявили в Алматы

В Алматы задержали группу лиц, пытавшихся сбыть фальшивые купюры в ходе контрольного закупа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечается, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда оба признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5,5 лет.

«Агентством с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге», - рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.