Крупную партию поддельных 100 -долларовых купюр выявили в Алматы

В Алматы задержали группу лиц, пытавшихся сбыть фальшивые купюры в ходе контрольного закупа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу
Отмечается, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда оба признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5,5 лет.
«Агентством с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге», - рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.
«Напоминаем, что следует проявлять бдительность при обмене валют. Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, не разменивайте купюры незнакомым и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider», - обратились в агентстве.