Крупные города США уходят под воду

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это показали спутниковые снимки  

Фото: © Jeremy Hinsdale based on Ohenhen et al., Nature Cities 2025

Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Nature Cities, показали, что 28 самых густонаселенных городов США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Даллас и Денвер, опускаются под воду со скоростью от двух до 10 миллиметров в год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Используя данные спутниковых измерений, группа исследователей из Политехнического института Вирджинии разработала карты высокого разрешения опускания земли или проседания в крупных городах США. В каждом из 28 исследованных городов опускалось не менее 20% их площади.

Самые высокие темпы проседания городов зафиксировали в штате Техас. Например, примерно 40% площади Хьюстона опускается более чем на 5 миллиметров в год, а 12% опускаются на 10 миллиметров в год.

«Даже незначительные смещения уровня земли со временем могут существенно нарушить структурную целостность зданий, дорог, мостов и железных дорог», — отметили исследователи.  

Проседание грунта не редкость во всем мире, и многие районы проседают из-за естественных геологических процессов. Однако исследователи пришли к выводу, что 80% городских проседаний в США вызваны изъятием грунтовых вод для использования человеком. По мере роста городов эта проблема может усугубиться.

 

#США #земля #океан #города

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