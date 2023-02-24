Крушение Ми-8: в Авиационной администрации Казахстана прошло экстренное совещание

Деятельность казахстанских авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8, проверят внепланово. В случае выявления нарушений, будут приостановлены сертификаты и свидетельства.

Фото пресс-службы КГА МИИР РК

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провёл экстренное совещание Операционного центра по случаю авиапроисшествия с Ми-8, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА МИИР РК.

В совещании приняли участие представители департаментов летной годности, летной эксплуатации, аэронавигации, лицензирования, авиационной медицины, поиска и спасания и управления безопасности полетов.

Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования.

По данным КГА, сертификат летной годности ВС Ми-8, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан 3 мая 2022 года. Дата выпуска вертолета - 27 января 2021 года. Зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК 14 апреля 2022 года (номер свидетельства 1273, государственный и регистрационный опознавательный знак ВС UP-MI874).

"Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8. По результатам проверок, при случае выявления нарушений, имеющих системный характер, будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены", - отметили в ведомстве.

АО "Казавиаспас" имеет действующее свидетельство на право выполнения авиационных работ № KAZ-02/027 до 1 октября 2024 года, выданное Авиационной администрацией Казахстана 1 октября 2021 года.

Авиакомпания эксплуатирует 33 вертолета (Ми-8 – 9 ед.; Ми-171 – 2 ед.; Ка-32 – 2 ед.; ЕС-145 – 16 ед.; Н-145 – 2 ед.; Н-130 – 2 ед.).

Напомним, 23 февраля в 54 км от Уральска, на открытой территории около поселка Чапурино района Байтерек ЗКО, совершил жесткую посадку Ми-8 АМТ Казавиаспаса МЧС, летевший по маршруту Атырау – Уральск – Атырау.

На борту находились 6 человек: 5 членов экипажа и представитель АО "КазТрансОйл". На месте происшествия силами ДЧС обнаружены четверо погибших из числа членов экипажа – сотрудников Казавиаспаса – и двое пострадавших, их госпитализировали.

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проведет расследование по ЧП. Его сотрудники вылетели на место авиационного происшествия.