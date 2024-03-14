Крутись-вертись, веретено! Статьи 14 марта 2024 г. 0:00 93 Серик Кабдулов В Атырау прошел фестиваль «Urshyk пати»: мастерицы из всех районов области провели мастер-класс по прядению шерсти. фото организаторов У казахов много обрядов и традиций. Они сопровождают нас с самого рождения. Многие из них сегодня забываются. Но их можно возродить и передать подрастающему поколению, которое, к слову, проявляет к ним большой интерес. Девушки с удовольствием шьют корпеше из разноцветных лоскутов, прядут шерсть веретеном, а потом вяжут из нее все, что подсказывает их фантазия. Организаторы фестиваля «Urshyk пати» продемонстрировали гостям казахские обряды, ознакомили их с национальными традициями и обычаями. – Наша цель – сохранить казахские традиции и передать их новому поколению. На фестиваль собрались мастерицы со всех уголков области. Они продемонстрировали свои навыки горожанам. В этом году впервые в Казахстане заработало республиканское общественное объединение Urshyk. И вот спустя месяц мы открыли филиал в Атырау, который стал первым городом в стране, где прошел масштабный фестиваль, – рассказала руководитель областного филиала Салтанат Елеусинова. Во время мероприятия бабушки продемонстрировали свои изделия, показали методику и технику изготовления, рассказали об особенностях работы с материалом. Во время процесса прядения они также рассказывали гостям о забытых обрядах и обычаях. В будущем организаторы планируют проводить мастер-классы по изготовлению кошмы, войлока и алаша. #Атырау #фестиваль #Urshyk пати #веретено