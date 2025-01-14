Кружатся диски Статьи 14 января 2025 г. 0:30 51 Илья Пащенко Серия сборников «С Новым годом!», выпускавшаяся фирмой «Мелодия» в 70–90-е годы ХХ века, погружает слушателей в атмосферу зимнего праздника фото Игоря Бургандинова Новогодняя тематика у коллекционеров всегда в почете. Филокартист готов часами пропадать на форумах и аукционах, чтобы заполучить недостающий экземпляр многим хорошо знакомых с детства открыток Владимира Зарубина – художника, в буквальном смысле нарисовавшего Новый год. Филателист с упорством следопыта отыскивает ценные праздничные марки, традиция выпуска которых восходит к декабрю 1962 года, когда в СССР был впервые эмитирован знак почтовой оплаты с новогодним сюжетом. Красочные значки с изображением Деда Мороза, снеговика, нарядной елки и курантов украшают коллекции многих фалеристов. Особенно ценятся значки с вариоизображениями, или, как их ласково называют, «переливашки», которые меняют картинку в зависимости от того, под каким углом на них посмотреть. Таких значков было выпущено куда меньше, чем обычных, алюминиевых, поэтому заполучить хотя бы один из них в свою коллекцию – уже большая удача. Не остались в стороне и коллекционеры виниловых пластинок, хотя может показаться, что собирательской страсти в их случае разгуляться негде: сборников в новогодней серии фирмы «Мелодия» всего 19. Но филофонисты, а именно так называют коллекционеров звукозаписей, с этим категорически не согласны. Во-первых, само число выпущенных сборников размеры коллекции никак не ограничивает. Пластинки одинакового содержания, имеющие мало-мальские различия в оформлении, сразу становятся вполне самостоятельными ее экземплярами. И речь здесь идет не только о конвертах. Для коллекционера значение имеет даже такая, казалось бы, мелочь, как цвет «яблока» – паспорта пластинки с перечислением записанных на нее песен. Наиболее качественными и потому ценными всегда считались диски с черным «яблоком», ведь, как гласит бытующая среди меломанов легенда, они отпечатывались сразу с первых матриц, что обеспечивало их превосходное звучание. Чем дальше от первопресса, тем разнообразнее палитра, а значит, собирая одни только новогодние пластинки «Мелодии», коллекционер на 19 экземплярах явно не остановится. Во-вторых, по содержанию этих пластинок можно четко проследить эволюцию музыкальной культуры последнего советского двадцатилетия: с 1973-го, когда вышли два первых новогодних диска-гиганта, по 1990 год, завершивший серию альбомом «Вас поздравляют звезды!». Приступая к выпуску пластинок, «Мелодия» изначально отказалась от строго тематического принципа их составления. Из всей серии сугубо новогодним был один-единственный диск: вышедшая в 1988 году вокальная сюита «Гороскоп» композитора Владимира Преснякова-старшего и поэта Валерия Сауткина. Все остальные составлялись так, чтобы охватить максимально широкую аудиторию, и сложившийся к началу 80-х стандарт предполагал наличие на пластинке не только эстрадных, но и народных песен, а также оркестровых композиций и юморесок. В двух первых новогодних пластинках значительное место отведено произведениям советских композиторов. Диапазон – от стремительной и задорной «Увезу тебя я в тундру» до «Песни о далекой Родине», пронзительная музыка которой уже давно завоевала право называться одним из главных героев культового фильма «Семнадцать мгновений весны». Включены в трек-листы этих пластинок и другие классические произведения советской эстрады: «Червона рута», «Березовый сок», «Дрозды», «Разговор со счастьем», «Мой адрес – Советский Союз», «Не повторяется такое никогда». А монологи Игоря Ильинского и Аркадия Райкина, сменяя песни, дают прекрасную возможность насладиться простым и точным юмором, который, как часто отмечают в Интернете, с каждым годом становится все смешнее и смешнее. Правда, к концу 70-х от включения юморесок в состав альбомов отказались, отдав предпочтение новым музыкальным жанрам. На смену выступлениям юмористов пришли народные песни и оркестровые композиции, традиционно исполняемые ансамблем «Мелодия». Коллекционеры уверены: обратить внимание на праздничные пластинки стоит хотя бы из-за нескольких редких записей в составе их трек-листов. Например, на диске 1974 года можно услышать песню «Серебряные свадьбы», которая для большинства из нас ассоциируется исключительно с Валентиной Толкуновой, в характерном исполнении артистов хора имени Пятницкого. А вот за пластинкой 1980 года меломаны в свое время устроили настоящую охоту ради записанной на нее песни «Снег» из репертуара группы «Машина времени». К слову, эта пластинка также считается чемпионом среди своих виниловых сестер по числу произведений музыкального фольклора, ведь в ее трек-листе четыре народные песни: две русские – «Светит месяц» и «Мороз, мороз», одна украинская – «Ой, пiд вишнею» и одна туркменская – «Жиги-жиги». Записи зарубежных исполнителей на праздничных пластинках впервые появились в 1975 году. Первопроходцем стал необыкновенно популярный в Советском Союзе чешский певец Карел Готт, в чьем исполнении звучала песня «Я открываю двери». Музыку к ней написал композитор Ангел Михайлов, а слова – Иржи Штайдл, которого остряки-современники даже прозвали «придворным поэтом Готта» за то, что именно его перу принадлежали тексты лучших песен из репертуара «золотого голоса Чехии», в том числе и визитная карточка певца Lady Carneval. Русский текст к музыке Михайлова написал поэт Леонид Дербенев, и именно в таком варианте песня о раскрытых настежь дверях, встречающих некогда ушедшую, но возвратившуюся снова любовь, обрела широкую популярность. Вновь голос Карела Готта прозвучал с новогодней пластинки 1977 года, это была песня «Город огромный» из кинофильма «Центровой из поднебесья». На следующий год эстафету своего чешского коллеги принял болгарский певец Бисер Киров, исполнивший песню Юрия Саульского и Наума Олева «Татьянин день». А в 1981 году в трек-лист праздничного сборника вошли сразу две композиции в исполнении зарубежных артистов: мелодия романса «Две гитары» (в паспорте пластинки – «Цыганочка»), представленная знаменитым бельгийским гитаристом Франсисом Гойей, и «Любовь настала» Раймонда Паулса, обработку которой специально для своего оркестра сделал французский композитор Каравелли. Одной из первых сфер искусства музыка отозвалась на перестроечные веяния. Следуя вкусам слушателей, «Мелодия» пересмотрела отработанный стандарт составления новогодних пластинок. Было решено отказаться от включения в их трек-листы народных песен и представить репертуар популярных рок-групп и молодых эстрадных певцов. Заметно изменился и подход к оформлению конвертов. Если раньше художники воспроизводили традиционные новогодние сюжеты, чередуя образы Деда Мороза, елочных игрушек, часов и снежинок, то изображения, украшавшие конверты пластинок конца 80-х – начала 90-х годов, явно ориентировались на вкусы молодежи. Пройдя путем музыкальных экспериментов, свою последнюю праздничную пластинку «Вас поздравляют звезды!» фирма «Мелодия» выпустила в 1990 году. Не будет лишним упомянуть, что открывалась она песней «Рождество», которую вместе с Аллой Пугачевой, Русланом Горобцом, Александром Барыкиным и Александром Буйновым исполнил наш незабвенный Батыр Шукенов. Была среди пластинок «Мелодии» еще одна, не включавшаяся в серию, но, быть может, самая новогодняя из новогодних – мини-альбом стихов и песен детского поэта Петра Синявского «Что под елкой спрятано?». И это единственный диск, содержание которого просто невозможно пересказать. Каждая композиция, каждое стихотворение, звучащее в авторском исполнении, буквально пронизаны зимним волшебством. А это значит лишь одно: слушать пластинку нужно самостоятельно, не доверяя исполнение чудес сторонним рассказчикам. Конечно, сегодня далеко не у каждого отыщется работающий проигрыватель, но стараниями энтузиастов оцифрованные записи огромного числа советских пластинок имеются в свободном доступе на просторах Всемирной сети. И если в душе живет желание хотя бы на несколько мгновений вернуться в сказочную атмосферу главного зимнего праздника, то шуршащее звучание этих кружащихся в своем бесхитростном танце дисков непременно исполнит его. Ведь на то они и новогодние. #музыка #Новый год #Мелодия #пластинки