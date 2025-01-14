Кружатся диски

Новогодняя тематика у коллекционеров всегда в почете. Филокартист готов часами пропадать на форумах и аукционах, чтобы заполучить недостающий экземпляр многим хорошо знакомых с детства открыток Владимира Зарубина – художника, в буквальном смысле нарисовавшего Новый год. Филателист с упорством следопыта отыскивает ценные праздничные марки, традиция выпуска которых восходит к декабрю 1962 года, когда в СССР был впервые эмитирован знак почтовой оплаты с новогодним сюжетом.

Красочные значки с изображением Деда Мороза, снеговика, нарядной елки и курантов украшают коллекции многих фалеристов. Особенно ценятся значки с вариоизображениями, или, как их ласково называют, «переливашки», которые меняют картинку в зависимости от того, под каким углом на них посмот­реть. Таких значков было выпущено куда меньше, чем обычных, алюминиевых, поэтому заполучить хотя бы один из них в свою коллекцию – уже большая удача.

Не остались в стороне и коллекционеры виниловых пластинок, хотя может показаться, что собирательской страсти в их случае разгуляться негде: сборников в новогодней серии фирмы «Мелодия» всего 19. Но филофонисты, а именно так называют коллекционеров звукозаписей, с этим категорически не согласны.

Во-первых, само число выпущенных сборников размеры коллекции никак не ограничивает. Пластинки одинакового содержания, имеющие мало-мальские различия в оформлении, сразу становятся вполне самостоятельными ее экземплярами. И речь здесь идет не только о конвертах. Для коллекционера значение имеет даже такая, казалось бы, мелочь, как цвет «яблока» – пас­порта пластинки с перечислением записанных на нее песен. Наи­более качественными и потому ценными всегда считались диски с черным «яблоком», ведь, как гласит бытующая среди меломанов легенда, они отпечатывались сразу с первых матриц, что обеспечивало их превосходное звучание. Чем дальше от первопресса, тем разнообразнее палитра, а значит, собирая одни только новогодние пластинки «Мелодии», коллекционер на 19 экземплярах явно не остановится.

Во-вторых, по содержанию этих пластинок можно четко проследить эволюцию музыкальной культуры последнего советского двадцатилетия: с 1973-го, когда вышли два первых новогодних диска-гиганта, по 1990 год, завершивший серию альбомом «Вас поздравляют звезды!».

Приступая к выпуску пластинок, «Мелодия» изначально отказалась от строго тематического принципа их составления. Из всей серии сугубо новогодним был один-единственный диск: вышедшая в 1988 году вокальная сюита «Гороскоп» композитора Владимира Преснякова-старшего и поэта Валерия Сауткина. Все остальные составлялись так, чтобы охватить максимально широкую аудиторию, и сложившийся к началу 80-х стандарт предполагал наличие на пластинке не только эстрадных, но и народных песен, а также оркестровых композиций и юморесок.

В двух первых новогодних плас­тинках значительное место отведено произведениям советских композиторов. Диапазон – от стремительной и задорной «Увезу тебя я в тундру» до «Песни о далекой Родине», пронзительная музыка которой уже давно завое­вала право называться одним из главных героев культового фильма «Семнадцать мгновений весны». Включены в трек-листы этих плас­тинок и другие классические произведения советской эстрады: «Червона рута», «Березовый сок», «Дрозды», «Разговор со счастьем», «Мой адрес – Советский Союз», «Не повторяется такое никогда». А монологи Игоря Ильинского и Аркадия Райкина, сменяя песни, дают прекрасную возможность насладиться простым и точным юмором, который, как часто отмечают в Интернете, с каждым годом становится все смешнее и смешнее.

Правда, к концу 70-х от включения юморесок в состав альбомов отказались, отдав предпочтение новым музыкальным жанрам. На смену выступлениям юморис­тов пришли народные песни и оркест­ровые композиции, традиционно исполняемые ансамблем «Мелодия».

Коллекционеры уверены: обратить внимание на праздничные пластинки стоит хотя бы из-за нескольких редких записей в составе их трек-листов. Например, на диске 1974 года можно услышать песню «Серебряные свадьбы», которая для большинства из нас ассоциируется исключительно с Валентиной Толкуновой, в характерном исполнении артистов хора имени Пятницкого. А вот за пластинкой 1980 года меломаны в свое время устроили настоящую охоту ради записанной на нее пес­ни «Снег» из репертуара группы «Машина времени». К слову, эта пластинка также считается чемпионом среди своих виниловых сестер по числу произведений музыкального фольклора, ведь в ее трек-листе четыре народные песни: две русские – «Светит месяц» и «Мороз, мороз», одна украинская – «Ой, пiд вишнею» и одна туркменская – «Жиги-жиги».

Записи зарубежных исполнителей на праздничных плас­тинках впервые появились в 1975 году. Первопроходцем стал необыкновенно популярный в Советском Союзе чешский певец Карел Готт, в чьем исполнении звучала песня «Я открываю двери». Музыку к ней написал композитор Ангел Михайлов, а слова – Иржи Штайдл, которого остряки-современники даже прозвали «придворным поэтом Готта» за то, что именно его перу принадлежали тексты лучших песен из репертуара «золотого голоса Чехии», в том числе и визитная карточка певца Lady Carneval. Русский текст к музыке Михайлова написал поэт Леонид Дербенев, и именно в таком варианте песня о раскрытых настежь дверях, встречающих некогда ушедшую, но возвратившуюся снова любовь, обрела широкую популярность.

Вновь голос Карела Готта прозвучал с новогодней пластинки 1977 года, это была песня «Город огромный» из кинофильма «Цент­ровой из поднебесья». На следующий год эстафету своего чешского коллеги принял болгарский певец Бисер Киров, исполнивший песню Юрия Саульского и Наума Олева «Татьянин день». А в 1981 году в трек-лист праздничного сборника вошли сразу две композиции в исполнении зарубежных артистов: мелодия романса «Две гитары» (в паспорте пластинки – «Цыганочка»), представленная знаменитым бельгийским гитаристом Франсисом Гойей, и «Любовь настала» Раймонда Паулса, обработку которой специально для своего оркестра сделал французский композитор Каравелли.

Одной из первых сфер искусства музыка отозвалась на перестроечные веяния. Следуя вкусам слушателей, «Мелодия» пересмот­рела отработанный стандарт составления новогодних пластинок. Было решено отказаться от включения в их трек-листы народных песен и представить репертуар популярных рок-групп и молодых эстрадных певцов. Заметно изменился и подход к оформлению конвертов. Если раньше художники воспроизводили традиционные новогодние сюжеты, чередуя образы Деда Мороза, елочных игрушек, часов и снежинок, то изображения, украшавшие конверты плас­тинок конца 80-х – начала 90-х годов, явно ориентировались на вкусы молодежи.

Пройдя путем музыкальных экспериментов, свою последнюю праздничную пластинку «Вас позд­равляют звезды!» фирма «Мелодия» выпустила в 1990 году. Не будет лишним упомянуть, что открывалась она песней «Рождест­во», которую вместе с Аллой Пугачевой, Русланом Горобцом, Александром Барыкиным и Александром Буйновым исполнил наш незабвенный Батыр Шукенов.

Была среди пластинок «Мелодии» еще одна, не включавшаяся в серию, но, быть может, самая новогодняя из новогодних – мини-альбом стихов и песен детского поэта Петра Синявского «Что под елкой спрятано?». И это единственный диск, содержание которого просто невозможно пересказать. Каждая композиция, каждое стихотворение, звучащее в авторском исполнении, буквально пронизаны зимним волшебством. А это значит лишь одно: слушать плас­тинку нужно самостоятельно, не доверяя исполнение чудес сторонним рассказчикам.

Конечно, сегодня далеко не у каждого оты­щется работающий проигрыватель, но стараниями энтузиастов оцифрованные записи огромного числа советских пластинок имеются в свободном доступе на прос­торах Всемирной сети. И если в душе живет желание хотя бы на несколько мгновений вернуться в сказочную атмосферу главного зимнего праздника, то шуршащее звучание этих кружащихся в своем бесхитростном танце дисков непременно исполнит его. Ведь на то они и новогодние.