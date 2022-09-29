Крыша обрушилась на фабрике в Жамбылской области, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и трое пострадали при обрушении крыши фабрики в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть отдела полиции Сарысуского района поступило сообщение из районной больницы о том, что после обрушения плиты крыши в здании Центральной обогатительной фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат", с различными телесными повреждениями доставлены трое сотрудников, работавших внутри здания.

В результате происшествия 58-летний рабочий предприятия погиб на месте.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК Республики Казахстан.

Также инспекцией труда проводится специальная проверка.

Назначены необходимые судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы, добавили в полицию.