Крысиные деньги

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Галия Шимырбаева

Казахстанская короткометражная игровая картина «Крыса» признана лучшей на нескольких международных кинофестивалях.

Режиссер фильма Жантемир Баймухамедов – один из самых популярных в стране шоуменов, талантливый музыкант и харизматичный телеведущий – не впервые имеет дело с кинематографом. Его дебютная лента «Шу-чу» в 2010 году была удостоена приза на кинофестивале в Мексике.

Действие в «Крысе» начинается с того, что на сцене одного из престижных заведений мы видим преуспевающего музыканта, который вспоминает свою прошлую жизнь. Он когда-то отсидел. Возвращение из тюрьмы совпало с распадом Союза. Предприятия закрываются, города превращаются в огромные барахолки. Бывшему зэку бесплатно сдают комнату в «красном уголке» когда-то успешного предприятия. Там он случайно находит гитару, на звуки музыки вылезает откуда-то крыса.

Сначала постоялец хотел ее убить, но почему-то пожалел, а скоро она в обмен на музыку и еду стала носить ему советские рубли – те все еще были в ходу. Сначала 3 рубля, 5 рублей, потом ставки повышаются – 10, 25, 50… Он прикупает себе обстановку – диван, стол, этажерку, посуду, стол, за которым трапезничает вместе с благодетельницей Люсей, как он ласково называет крысу.

Однажды на рынке он встречает бывшего сокамерника, тот напрашивается к нему в гости. «Вот мразь, хорошо живет», – цедит гость сквозь зубы, когда хозяин вышел на минутку, и дергает за струны лежащую рядом гитару. На звуки выходит Люся. Увидев крысу, он бьет ее ногой, та падает замертво. Между сокамерниками происходит драка, гость ударяет хозяина так, что тот теряет сознание, и уходит. Придя в себя и увидев мертвую Люсю, в отчаянии ударяет ногой о пол, и тут его озаряет догадка...

– Идею этого фильма я вынашивал давно, – рассказывает Жантемир Баймухамедов. – Можно сказать, со школьных лет, когда мама прочитала мне рассказ о необычной дружбе человека и крысы, опубликованный в газете «Ленинская смена».

Картина получила самые высокие оценки киноэкспертов во многих странах. На юбилейном 60-м МКФ короткометражных фильмов Golden Knight на Мальте «Крыса» завоевала Гран-при. Приз в номинации «Лучший фильм» отдало казахстанской ленте жюри Sao Paulo International Film Festival в Бразилии и МКФ короткометражных фильмов в Макао (КНР). На кинофестивале в шотландском Глазго «Крыса» вошла в тройку победителей, а европейская платформа для новых талантов Future of Film Awards удостоила картину почетного упоминания.

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