Кто и как охотится за нашими детьми?

Попадаются даже взрослые

Участившиеся случаи подростковой смертности не на шутку перепугали общественность. Основной причиной правоохра­нительные органы, а вслед за ними и СМИ назвали некоторые онлайн-игры, способствующие деструктивному поведению. Родители и педагоги тут же стали пересылать друг другу предупреждающие сообщения в мессенджерах с просьбой быть бдительными и перепроверить телефоны своих детей. Однако, по мнению некоторых специалистов, онлайн-маньяки – далеко не единственная опасность, которая скрывается в Сети. К сожалению, сегодня все больше случаев «подсадки» подростков на синтетические наркотики, так называемые «соли».

Бесконтрольность со стороны взрослых и доступность сделали из опасного товара некое подобие сигарет в 1990-е. Беспринципные наркомаркетологи не стесняясь рекламируют белый порошок, гарантируя отсутствие привыкания и бесконечное удовольствие потребителям. На их уловки попадаются даже взрослые, никогда ранее не употреблявшие наркотики. Дети же являются особо благодатной почвой для расширения клиентской базы: их проще убедить, они лучше поддаются влиянию, и для них, в отличие от взрослых, законодательством не предусмотрено бесплатное лечение от наркозависимости. Что, в свою очередь, обеспечивает «долгое сотрудничество» для торговца запрещенными препаратами.

Сейчас даже сотрудники правоохранительных органов не скрывают, что возраст потребляю­щих стартует от 13 лет. По данным местных общественников, только в Мангис­тау количество употребляющих наркотики детей стремительно набирает обороты и исчисляется тысячами. Между тем данная область самой последней «присоединилась» к трафику синтетических наркотиков: здесь они появились только четыре года назад, тогда как в других городах запрещенные магазины исправно работают лет десять.

Медики констатируют, что данный вид зависимости – один из опаснейших, поскольку напрямую связан с работой головного мозга и психикой. Часто употребление «соли» приводит к галлюцинациям, вызывает повышенное чувство тревоги, опас­ности, а отсутствие препарата в организме какое-то время без определенного лечения может стать причиной возникновения депрессии и, как следствие, попыток покончить жизнь само­убийством.

Опасность синтетических нар­котиков еще и в том, что определить употребляющего по внешним признакам без углуб­ленного знания проблемы прак­тически невозможно. Никаких расширенных зрачков, следов на венах или других привычных атрибутов наркомании тут нет. Поэтому многие родители до последнего даже не догадываются о том, что их ребенка «подсадили» на синтетические наркотики. А сами подростки, не осознавая опасности данного порошка, не считают нужным оповещать мам и пап о том, что их предлагали «угостить».

Мозг этого не забудет

Истории подсевших на наркоту подростков, впрочем, как и взрослых, начинаются практически одинаково. Первую дозу ребенку предлагают бесплатно, как нечто безобидное. Конечно, ему не сообщат о том, что, попробовав единожды, он уже никогда не сможет по-прежнему смотреть на мир, и все его мысли так или иначе будут возвращаться к искусственным эмоциям, вызванным химичес­ким составом препарата. Так как же уберечь детей от приема «синтетики»?..

Директор Центра психологического здоровья управления здравоохранения Мангистауской области Мади Токанов о новых видах нар­котиков знает не понаслышке. Говорит, что в его центре проходят лечение 19 пациентов, трое из которых в отделении психиат­рии, поскольку их нервная сис­тема не выдержала нагрузки.

– Миф о том, что «синтетика» не вызывает зависимости с первого раза, – самое большое заблуждение. У нее, в отличие от большинства уже известных нар­котиков, другая форма зависимос­ти. Там – психичес­кие ломки, физических проявлений – минимум. Пациент в стадии поисков испытывает тревожность, отсутствие сна, параноидальные явления, в некоторых случаях галлюцинации, – рассказывает доктор.

Зависимость от данных препаратов, по мнению специалиста, является даже более опасной. Если наркоман, употребляющий героин, в первое время после отказа испытывает физические боли, то после их преодоления запоминает, что ему было плохо. В случае с «синтетикой» «крас­ных флажков» меньше. Человек может держаться какое-то время и даже быть уверенным в том, что ему это абсолютно не нужно, пока мозг неожиданно не нач­нет свою игру.

– Это психические ломки, появляются флешбэки, человек вдруг впадает в эйфорию, будто он употребил наркотик. Мозг будет требовать эти ощущения снова и снова. Появятся триггеры, все вокруг станет напоминать о том, что надо приобрести и употребить «соль», – говорит Мади Кайламбекович.

Чтобы доходчиво объяснить, почему люди употребляют эти наркотики, он привел простой пример. Вроде бы все точно знают, что кока-кола вредна для здоровья. Никто бы не стал поливать ею цветы, понимая, что они погибнут. Однако мы ее пьем, потому что это нравится нашему мозгу.

– С наркотиками та же история, это зависимость от биохимии. Когда мы естественным путем получаем удовольствие через еду, секс, занятия спортом и так далее, это от 80 до 100 миллиграммов дофамина и серотонина – гормонов счастья. Употребление алкоголя приносит 150–200 миллиграммов дофамина, каннабиса и опиатов – 300–500 миллиграммов. «Синтетика» вызывает выброс гормонов счастья от полутора до двух тысяч миллиграммов! И вы думаете, мозг, один раз получив этот вулкан удовольствий, забудет его? Никогда. В любой кризисной ситуации человек будет искать легкий путь, – объяс­няет доктор.

У мозга есть определенные ресурсы, и если сначала в организме есть определенный запас дофамина и серотонина, то потом его нет. Весь баланс развития головного мозга разрушается. Он не знает, что делать. Ничего больше не будет доставлять радость. Совсем.

Хорошая новость заключается в том, что, по последним исследованиям, эти последствия все же обратимы. Однако это очень трудный и долгий процесс. Как минимум четыре года реабилитации, изоляции, переоценки ценностей. Надо научить человека заново получать удовольствие. И сегодня государство предоставляет возможность бесплатного лечения в центрах психологического здоровья. Для больных с зависимостью пре­дусмотрены длительные курсы реабилитации и бесплатной психологической поддержки.

– Не все идут, не верят, боятся огласки. Особенно это касается родителей детей. Многие будут до последнего пытаться справиться своими силами, ходить по шарлатанам, частникам, которые как будто дают какие-то гарантии. Если у вас сердце болит, вы же идете к кардиологу? Здесь ровно то же. Зависимость – это заболевание, и заниматься им должны квалифицированные врачи, – говорит Мади Токанов.

Современный наркобизнес

Другие формы приобрел и сам бизнес по распространению наркотиков. Развитие мессенджера Telegram позволило нар­которговцам перейти на более безопасный для них уровень. Продажа запрещенных препаратов происходит через так называемые «магазины». Это чаты, напичканные ботами, куда может попасть любой человек, вне зависимости от возраста. Ему тут же предложат «меню» с яркими названиями, ценами, географией.

К примеру, ваш 15-летний сын без каких-либо помех может перейти по ссылке, выбрать нужный товар, отправить деньги, и бот напишет ему, в каком месте зарыт «клад». Покупатели и торговцы больше не видятся друг с другом. Более того, не знают о том, кто их наниматель, даже сами закладчики. Стать ими, к слову, часто приглашают несовершеннолетних, обещая огромные вознаграждения и легкий заработок. Только в Мангистауской области за неполный год было заведено 300 уголовных дел, связанных с наркобизнесом.

– Век закладчиков недолог, максимум месяц. Срок наказания – от 6 до 12 лет, эти преступления считаются тяжкими. К сожалению, желающие заработать все равно находятся. Они не знают, кто их наниматель. Все происходит через Интернет, анонимно, – рассказал прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области Гани Бурамбаев. – Мы на постоянной основе вычисляем такие «магазины», блокируем их. Однако найти непосредственного организатора из-за сложной конструкции мессенд­жера невозможно. Когда один «магазин» блокируется, почти моментально создается новый, достаточно лишь изменить пару букв в названии.

По словам Гани Сериковича, упор в борьбе с наркоманией в регионе делается на профилактические мероприятия. На регулярной основе полицейские проводят занятия в школах и вузах, встречаются с родителями, объясняют опасность и просят население ни в коем случае не вестись на уговоры «друзей», предлагающих приобрести синтетические наркотики.

– Проводятся множество мероприятий с подростками, профилактические беседы. Наша задача – создать максимально неблагоприятную среду для распространения наркотиков в регионе. Для этого необходима поддержка общества. Люди не должны быть безучастны. Важно фиксировать закладчиков или какие-то противоправные действия, обращаться в полицию. Не давать им беспрепятственно распространять препараты. Также особую роль играют родители. Если каждый из нас обратит внимание на своих детей, будет с ними ближе, то никто не сможет втянуть их в свои сети, – предос­терегает Гани Бурамбаев.

Спасение утопающих

В том, что общество не должно оставаться в стороне, уверен и руководитель общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Роман Оразимбетов. Вот уже восемь лет он противостоит наркобизнесу в Казахстане. Сначала работал в Караганде, а потом вернулся на родину в Актау, узнав, что и здесь молодым людям грозит опасность.

– По моим подсчетам, у нас в регионе постоянно употреб­ляющей молодежи примерно тысяч десять. В прошлом году мы отправляли за свой счет на реабилитацию 13 ребят, 11 вернулись и продолжили этот путь. Двое остались работать в центрах и помогать, пока держатся, – рассказывает Роман Оразимбетов. – Между тем я доподлинно знаю как минимум три случая суицида, когда умирали дети, подсевшие на эту заразу. К сожалению, никто открыто об этом не говорит, проще списать трагедии на ссоры с родителями или несчастную любовь.

По словам общественника, к нему часто обращаются родители детей, попавших в сети наркобизнеса. Девочка 15 лет, уже два года в употреблении. Говорит, что в школе кто-то подсыпал вещество в вейп, и она даже не поняла, что произошло. Не собиралась, естественно, становиться зависимой. Однако, попробовав раз, решила еще купить.

– Мать, когда узнала об этом, устроилась еще на одну работу, чтобы покупать ей дозы, так как переживает за жизнь дочери и говорит, что не может смот­реть на нее в состоянии ломки. Вы думаете, она одна такая? Нет, к сожалению. Торговцам удобно подсадить ребенка, а потом, например, использовать его в качестве закладчика. Для них же это не люди, а расходный материал. Поэтому они охотятся на детей либо из малообеспеченных, либо из богатых семей. Расслабляться никому не стоит, – говорит Роман Оразимбетов.

Фонд «Мы – за спорт, против наркотиков» занимается активным вовлечением молодежи в здоровый образ жизни. По мнению Романа Искандеровича, употребление запрещенных препаратов напрямую связано с большим количеством свободного времени и скуки.

– Мы уже обратили внимание на то, что зимой идет рост пот­ребляющих. Если летом еще можно гулять, ходить на море, площадки, то зимой особых развлечений нет. Поэтому мы создаем дворовые клубы, проводим марафоны, отслеживаем ребят, – говорит он. – В Мангис­тау много тех, кто мониторит и сразу может сказать, что тот или иной человек ступил на скольз­кий путь. Мы тут же стараемся его вовлечь в наше комьюнити, чтобы голова была забита полезными вещами.

Недавно с целью борьбы с наркобизнесом фонд соз­дал чат-бот для населения Мангис­тау. Туда люди смогут анонимно скидывать информацию о зак­ладчиках, распространителях рекламы в виде граффити на стенах и других правонарушениях, создавая тем самым неблагоприятную среду для распространения наркотиков в регионе.

Специалисты настоятельно советуют родителям проводить беседы о вреде синтетических наркотиков с раннего возраста. К сожалению, случаи, когда присылают с разных аккаунтов в Telegram предложения работы закладчиками, не единичны. Узнайте, были ли такие сообщения у ваших детей, и расскажите об опасности подобного заработка, о том, насколько это губительно и карается наказанием в виде лишения свободы до 12 лет.

Проверьте, нет ли у ваших детей в телефонах многочис­ленных фотографий местности (лавочки, земля, деревья, остановки). Если ребенок вовлечен в эту сферу – это один из самых простых способов распознать неладное. Особое внимание стоит уделить, если дети испытывают проблемы со сном, стали более разговорчивыми, общительными, отказываются от еды или, напротив, закрыты, подавлены, испытывают страх, чувство преследования, склонны уходить из дома.

Синтетические наркотики представляют серьезную угрозу для психического здоровья подростков и связаны с высоким риском суицидальных мыслей и действий. Эти вещества часто содержат опасные химические соединения, которые могут вызывать сильные изменения в мозге, особенно у молодых людей, чья нервная сис­тема еще развивается. Они могут провоцировать галлюцинации, паранойю, беспокойство и деп­рессию. Под их воздействием подростки часто сталкиваются с ощущением безысходности и беспомощности. Подобные состояния увеличивают вероятность возникновения суицидальных мыслей, особенно когда психоэмоциональные симптомы выходят из-под контроля.

Кроме того, такие наркотики могут вызывать изменения в способности подростка рационально оценивать риски и принимать решения. Вследствие этого импульсивность и безразличие к собственному благополучию могут привести к саморазрушаю­щему поведению. Социальное окружение и поддержка также играют значительную роль, однако синтетические вещества часто приводят к изоляции, так как зависимость постепенно разрушает отношения с близкими.

Противостоять четко прописанной маркетинговой стратегии наркомафии способны лишь любовь и внимание родителей. К такому единому мнению пришли абсолютно все наши спикеры.