Кто перекрывает Рахмановские ключи?

Дороги, безвиз, гостевые дома

Депутаты не случайно собрались на востоке страны. Природа создала здесь все условия для летнего и зимнего туризма. В регионе действуют 3 санатория, 19 пантолечебниц, 4 горнолыжных курорта, 181 база отдыха, больше 60 гостевых домов. В 2023 году в туристическую сферу региона инвестировано более 12 млрд тенге, объем услуг составил 6 млрд тенге.

В этом году запланирован ремонт 121 км дорог к туробъектам на сумму 4 млрд тенге. Всего, по данным республиканского Комитета автомобильных дорог, за последние пять лет отремонтировано 700 км таких автотрасс. По итогам 2024 года планируется улучшить состояние республиканской сети до 93%, местной – до 89%. Отрабатывается бюджетная программа для выделения дополнительных средств на ремонт проездов к турзонам. По Восточному Казахстану сформирована бюджетная заявка на 5,2 млрд тенге для ремонта 20 первоочередных участков.

Ряд задач необходимо решить в связи с введением безвизового режима с КНР. В первую очередь речь идет о готовности приграничных населенных пунктов обеспечить китайским туристам качественный сервис. По словам заместителя руководителя регионального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Марата Кабакова, в акимате приступили к разработке курсов с красноречивым названием «Повышение гостеприимства». Обучение бесплатное, плюс сельских акимов начали знакомить с гостевыми домами в Катон-Карагайском районе, чтобы распространить успешный опыт. Принявшие участие в заседании представители бизнеса, пользуясь случаем, попросили законодателей узаконить выделение субсидий сельским предпринимателям для строительства гостевых домов. У этой инфраструктуры идеальное сочетание: она недорогая и одно­временно с богатым потенциалом. В свое время Казахстан успешно реализовал опыт гостевых домов по линии ЮНЕСКО, его надо продолжить.

Как отметила директор департамента туризма палаты предпринимателей «Атамекен» Дамиля Кунанова, необходимо также решить проблему контрольно-пропускных пунктов. Например, на посту «Бахты» с китайской стороны такой пункт полностью готов, а с казахстанской строительство задерживается.

– Бизнес просит еще открыть временные сезонные пропускные пункты для короткой дороги на озеро Маркаколь, – рассказала руководитель департамента. – У китайцев большой интерес к туризму на Маркаколе. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе ежегодно бывают 250 миллионов туристов, и какую-то часть Восточный Казахстан мог бы привлечь. Нам нужно использовать возможность, которую дает безвизовый режим.

В ходе заседания сенаторы перечислили меры господдерж­ки для туристического бизнеса: возмещение 10% затрат при строительстве и реконструкции капитальных объектов, пожарной сигнализации, 25% – при покупке туристических автобусов, плюс ежемесячное субсидирование содержания санитарно-гигиенических узлов на сумму 83,3 тыс. тенге. Туалетная тема, к слову, стала самой эмоциональной. Депутаты привели пример по Северо-Казахстанской области: предпринимательнице идет субсидирование за санузлы на автозаправках как придорожного сервиса. Однако владелица бизнеса решила, что в теплое время туалеты работать не будут, и закрыла их до ноября. Министерство транспорта должно отслеживать такие ситуации.

Глава национальной компании Kazakh Tourism Рашида Шайкенова вовсе заявила о необходимости в стране туалетной революции.

– Мы просто теряем лицо, – возмутилась руководитель. – У нас в очень плохом состоянии туалеты. По Восточному Казах­стану, несмотря на господдержку, предприниматели подали всего 20 заявок на строительство санитарно-гигиенических узлов. Они не заинтересованы.

В свою очередь бизнес озвучил ряд проблем, требующих решения на уровне Парламента и Правительства. В частности, предпринимателям нужны длинные кредитные деньги на льготных условиях сроком до 10 лет, гибкие условия к залоговому имуществу, субсидирование при покупке водного пассажирского транспорта.

– Наш бизнес растет по 20 процентов ежегодно, – рассказала директор компании, организующей прогулки на речных трамвайчиках Ксения Белова. – В 2020 году мы начинали с 30 тысяч пассажиров, в 2023 году было 80 тысяч, в этом сезоне перевезем 100 тысяч. У нас проблема такая: когда привозишь катер, делаешь разово исследования на радиацион­ную, химическую и прочую безопасность. Стоимость каждого доходит до 100 тысяч тенге. Сейчас внесли изменения, и такие исследования должны проходить раз в полгода. Это трудно для бизнеса. Мы просим снизить количество лабораторных исследований санэпидконтроля.

– Я представляю компанию, которая владеет гостевыми домами в Катон-Карагайском районе, – поделился своей ситуацией сотрудник «Меломан-Travel» Алексей Аксенов. – Один наш дом расположен в поселке Рахмановские ключи, и периодически возникает проблема – туда закрывают доступ. Охрана с кобурой на поясе не представляется, ничего не объясняет, не решает вопрос. Мы поднимаемся к Рахмановским ключам, а это непросто. И оказывается, что доступа нет. Приходится возвращаться, хотя там расположена природная жемчужина – Рахмановское озеро.

Замруководителя управления предпринимательства и индустриального развития ВКО подтвердил: Рахманы – одно из самых важных туристических направлений. При этом в связи с тем, что там расположен санаторий, который некогда принадлежал «Бипэк Авто», идет расследование, дорогу периодически перекрывают. Хотя в соответствии с Водным кодексом озеро является достоянием народа.

– Должен соблюдаться серветут – право пользования земельным участком, – пояснил Марат Кабаков. – У нас есть туристы, которые едут 500–600 километров, а их разворачивает вооруженная охрана. В целом есть такая проблема: застраивают побережье и никого не пускают, хотя к воде должен быть свободный доступ.

На заседании комитета также прозвучали темы состояния дорог, отсутствия в зонах отдыха надежного Интернета, дефицита железнодорожных билетов на алакольском направлении. Как резюмировал глава комитета Сената Нурторе Жусип, депутаты готовы совершенствовать законодательство, чтобы придать развитие туризму в стране.

– Мы готовы работать совмест­но с руководством региона и другими заинтересованными госорганами для создания благоприятной инвестиционной среды, – отметил Нурторе Жусип. – Мы заинтересованы в расширении возможностей туризма в Восточном Казахстане.