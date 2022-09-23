Шанс проявить себя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще 1 сентября объявил о том, что осенью состоят­ся внеочередные президентские выборы, а весной – парламентские. Этим самым он заявил о начале большого политического сезона, в котором в той или иной степени могут принять участие все политические силы страны – можно как одному человеку, так и целым организациям. Фактически сразу после президентских выборов нач­нется прямая подготовка к выборам в Парламент и маслихаты.

Пока далеко еще не все игроки показали свою готовность к политической борьбе. Одни никак не могут понять, выдвигать им кандидата или бойкотировать выборы, другие вообще не участ­вуют, третьи – выбирают кандидатов. Но в целом предстоящие выборы – это большой шанс для них, чтобы проявить себя.

На мой взгляд, если у президентских выборов будет достаточно предсказуемый итог – речь в основном идет только о том, сколько будет голосов «за», «против всех» и кто займет третье мес­то, то на выборах в маслихаты и Мажилис Парламента результат будет непредсказуемый.

Мне кажется, депутатский корпус очень сильно обновится после выборов. Но это хорошо – это станет результатом того, за что голосовали люди на референдуме. Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет.