Кто в ответе за животных?

В Мажилисе прошел «круглый стол», где обсудили поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными».

Напомним, их разработали по инициативе мажилисменов, предлагающих норму об усыплении бродячих животных через 15 дней после отлова. Действующий закон, как отмечают депутаты, не регулирует численность безнадзорных собак и кошек. По словам мажилисмена Едиля Жанбыршина, из-за роста бродячих собак растет количество жертв их нападения. При этом местные исполнительные органы проблему никак не решают.

Участники обсудили и метод контроля численности бродячих животных через «отлов – стерилизацию – вакцинацию – выпуск» (ОСВВ). Но многие эксперты признали, что в казахстанских реалиях эта система не работает.

Так, научный сотрудник Института зоологии Анна Хамчукова считает, что ОСВВ не приведет к снижению численности бродячих животных, так как нестерилизованные собаки быстро восстанавливают свою популяцию. Она выразила обеспокоенность, что бродячие псы могут заразить граждан бешенством, поэтому сотрудник высказалась за эвтаназию животных.

Зоозащитники же выступают против таких карательных мер. Юрист, руководитель комитета Animal Law Ольга Ченцова подчеркнула, что Казахстан – не единственная страна, столкнувшаяся с проблемой безнадзорных животных. Например, Польша, Чехия, Испания, Германия решили проблему «лишних» животных без эвтаназии. Юрист призвала участников внимательнее изучить мировую практику.

– Международный опыт должен учитываться, и на его основе нужно строить рекомендации. Массовая кастрация, ответственность за брошенных животных, ограничение коммерческого оборота – вот это должно быть в законе, чтобы у нас не возникали проблемы «лишних» животных, – считает Ольга Ченцова.

Ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии Анастасия Перфильева отметила, что международные организации не поддерживают эвтаназию как контрпродуктивную меру в борьбе с бешенством. По ее словам, только комплексные меры по стерилизации и кастрации бродячих животных способны устранить источник проблемы, а не бороться с ее последствиями.

– Абсолютно все глобальные организации поддерживают массовую вакцинацию собак. Продолжительность жизни уличной собаки не более трех лет, и существуют трехгодичные вакцины, которые защищают животных от бешенства. Кроме того, глобальные организации рекомендуют ответственное владение и просвещение населения. Нужны комплексные меры, – убеждена зоозащитница.

По ее словам, некоторые европейские страны успешно решили проблему с бродячими животными путем вакцинации и стерилизации. По словам Анастасии Перфильевой, в Германии, например, вводят высокие штрафы за выброс домашних животных на улицу и создают хорошие сети приютов.

В свою очередь представитель Ассоциации по защите прав животных INUCOBO Жанатбек Туганбеков заявил, что категорически против эвтаназии животных. По его словам, программа вакцинации и стерилизации изначально государством была провалена.

– Есть единственный город – Сарань Карагандинской области, где успешно реализуется программа ОСВВ. Остальные регионы не применяют закон, – отметил эксперт.

Жанатбек Туганбеков призвал пересмотреть метод ОСВВ и создать условия для его реализации. О росте числа нападений собак на людей зоозащитник зая­вил, что основную угрозу для граждан представляют не бродячие, а домашние собаки, в основном питбули и алабаи.

Против эвтаназии выступила и депутат Мажилиса Наталья Дементьева. По ее словам, массовое усыпление собак и кошек не решит проблему численности бездомных животных. Ее предложение – кастрация и ужесточение ответственности владельцев через штрафы. За защиту хвостатых высказалась депутат Ирина Смирнова.

– Если мы будем только эвтаназию проводить – ничего не добьемся. Будет увеличение. Сначала в арифметической, потом в геометрической прогрессии. Ответственность должна быть, безусловно, и должен быть целый комплекс мер, которые мы с вами еще обсудим. Но, конечно, не голимая эвтаназия. Я против живодерства, – заявила депутат.

В ходе «круглого стола» стало известно, сколько средств потребуется на стерилизацию собак. Вице-министр экологии Нуркен Шарбиев сообщил, что в прошлом году отловлено 247 тыс. псов и на их стерилизацию потратили около 16 млрд тенге.

– Если будет принято решение не умертвлять, а выпускать и содержать их до естественной смерти, то в день понадобится 1,2 миллиарда тенге. В год – 450 миллиардов. На содержание, по средним данным, на одну собаку примерно приходится около пяти тысяч тенге в день, – привел данные Нуркен Шарбиев.

Депутат и один из инициаторов поправки Анас Баккожаев заявил, что в день на школьников из госбюджета тратится 840 тенге, а на животных «намного больше», и предложил усып­лять собак в течение нескольких дней с

момента отлова.

В заключение депутат Альберт Рау подчеркнул, что программа ОСВВ сегодня не отменяется, но требует доработки и учета местных особенностей через маслихаты. Норма об эвтаназии через 15 суток после отлова животных все еще находится на этапе обсуждения.