Кто вправе голосовать на референдуме, ответила сенатор

Сенатор Ляззат Сулеймен в интервью журналистам в Сенате дала пояснения о том, кто по закону вправе голосовать на референдуме, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, она уточнила, что на референдуме имеют право голосовать все совершеннолетние граждане, обладающие активным избирательным правом.

«Но есть ряд ограничений, прописанных в Конституции – это лица, которые привлечены к уголовной ответственности и признанные недееспособными», - пояснила Ляззат Сулеймен.

Она добавила, что ЦИК перед каждыми выборами, в том числе перед референдумом, будет составлять список всех избирателей.