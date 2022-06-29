Кто защитит права детей?

Ситуация, касающаяся защиты прав подрастающего поколения, проанализирована на заседании «круглого стола» на тему «Партнерство в интересах детей».

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, общественные деятели, представители государственных органов, международных организаций, регио­нальных неправительственных структур, экспертного сообщества.

Открывая работу диалоговой площадки, президент Гражданского альянса РК Бану Нургазиева подчеркнула, что развитие каждого ребенка как личности – один из важнейших приоритетов государственной политики.

– На необходимость заботы о казахстанских детях постоянно обращает внимание Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев. В программных документах сделан акцент на важность работы с новым поколением казахстанцев, которых нужно адаптировать к новым условиям жизни, профессионально ориентировать и гармонично развивать, – отметила она.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова предложила меры по борьбе с кибербуллингом.

По мнению омбудсмена, для обеспечения эффективной работы по повышению осведомленности детей о кибербуллинге, а также о способах защиты от него необходимо рассмотреть вопрос о снижении возраста для получения соответствующих правовых знаний. На сегодня детям такая школьная дисциплина, как «Человек и общество», увы, доступна только после 14 лет.

– Это очень поздно, учитывая, что доступ к Интернету получают даже малыши. Сегодня даже взрослые люди страдают от интернет-преследования, приводящего порой к трагическим случаям суицида. Поэтому довес­ти до людей, особенно до детей, информацию и знания о способах защиты и предупреж­дения – важнейшая задача в рамках политики информационной безо­пасности, – обратила внимание Эльвира Азимова.

По ее словам, вопрос защиты прав человека в отношении детей приобрел особый характер с 2019 года.

– Начал более активно работать Парламент РК. За последнее время им принят ряд законопроектов, связанных именно с правами детей и их защитой, – сказала Эльвира Азимова.

Как отметила мажилисмен Динара Закиева, 2022 год объявлен в государстве Годом детей, и речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны государственных органов в области защиты детства.

– Например, 70% пунктов плана, утвержденного на респуб­ликанском уровне, включают в себя такие мероприятия, как творческие конкурсы, сборы, слеты, акции, открытие летнего сезона отдыха в лагерях... Это замечательно. Но не менее важно направить часть средств на конкретные решения актуальных проблем детства в Казахстане, – отметила она.

Директор общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова заметила, что их миссия – научить общество принимать людей с инвалидностью во всех сферах жизни на равных условиях и с равными возможностями.

– Есть организации-однодневки, которые открываются исключительно для получения выгоды. А есть те, что работают годами и четко следуют своей цели. Мы – одна из таких структур. Наша миссия – помогать детям и взрослым с инвалидностью, развивать их. Мы пытаемся решить те проб­лемы, с которыми государство не может помочь. Сегодня проект функцио­нирует в 11 городах Казахстана, 670 детей с разными формами инвалидности занимаются 10 видами спорта. В числе спортсменов проекта есть и здоровые дети из малообеспеченных семей, – отметила спикер.

Свою точку зрения также высказали руководитель ОФ «Фонд развития молодежи по решению социальных проблем Республики Казахстан – Дорогу молодым» Рафаэль Гасанов, заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова и другие.