Свежий выпуск Кто защитит права детей? 29 июня 2022 г. 1:51 Дастан Куттыбаев Ситуация, касающаяся защиты прав подрастающего поколения, проанализирована на заседании «круглого стола» на тему «Партнерство в интересах детей». В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, общественные деятели, представители государственных органов, международных организаций, региональных неправительственных структур, экспертного сообщества. Открывая работу диалоговой площадки, президент Гражданского альянса РК Бану Нургазиева подчеркнула, что развитие каждого ребенка как личности – один из важнейших приоритетов государственной политики. – На необходимость заботы о казахстанских детях постоянно обращает внимание Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев. В программных документах сделан акцент на важность работы с новым поколением казахстанцев, которых нужно адаптировать к новым условиям жизни, профессионально ориентировать и гармонично развивать, – отметила она. В свою очередь уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова предложила меры по борьбе с кибербуллингом. По мнению омбудсмена, для обеспечения эффективной работы по повышению осведомленности детей о кибербуллинге, а также о способах защиты от него необходимо рассмотреть вопрос о снижении возраста для получения соответствующих правовых знаний. На сегодня детям такая школьная дисциплина, как «Человек и общество», увы, доступна только после 14 лет. – Это очень поздно, учитывая, что доступ к Интернету получают даже малыши. Сегодня даже взрослые люди страдают от интернет-преследования, приводящего порой к трагическим случаям суицида. Поэтому довести до людей, особенно до детей, информацию и знания о способах защиты и предупреждения – важнейшая задача в рамках политики информационной безопасности, – обратила внимание Эльвира Азимова. По ее словам, вопрос защиты прав человека в отношении детей приобрел особый характер с 2019 года. – Начал более активно работать Парламент РК. За последнее время им принят ряд законопроектов, связанных именно с правами детей и их защитой, – сказала Эльвира Азимова. Как отметила мажилисмен Динара Закиева, 2022 год объявлен в государстве Годом детей, и речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны государственных органов в области защиты детства. – Например, 70% пунктов плана, утвержденного на республиканском уровне, включают в себя такие мероприятия, как творческие конкурсы, сборы, слеты, акции, открытие летнего сезона отдыха в лагерях... Это замечательно. Но не менее важно направить часть средств на конкретные решения актуальных проблем детства в Казахстане, – отметила она. Директор общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова заметила, что их миссия – научить общество принимать людей с инвалидностью во всех сферах жизни на равных условиях и с равными возможностями. – Есть организации-однодневки, которые открываются исключительно для получения выгоды. А есть те, что работают годами и четко следуют своей цели. Мы – одна из таких структур. Наша миссия – помогать детям и взрослым с инвалидностью, развивать их. Мы пытаемся решить те проблемы, с которыми государство не может помочь. Сегодня проект функционирует в 11 городах Казахстана, 670 детей с разными формами инвалидности занимаются 10 видами спорта. В числе спортсменов проекта есть и здоровые дети из малообеспеченных семей, – отметила спикер. Свою точку зрения также высказали руководитель ОФ «Фонд развития молодежи по решению социальных проблем Республики Казахстан – Дорогу молодым» Рафаэль Гасанов, заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова и другие.