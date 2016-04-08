Кто затягивает в жуткую трясину По материалам из открытых интернет-источников подготовил Дмитрий НОРКИН

Дело Босмана – борьба с «рабством»

Не будучи особо выдающимся футболистом, Жан-Марк Босман, тем не менее, навсегда оставил свой след в истории. Он не забивал красивейших мячей в финале Лиги чемпионов, не ставил бомбардирских рекордов и не писал скандальных автобиографий. Босман прославился иначе, сделав то, о чем думали многие, но не решался сделать никто. Он восстал против системы, но что важнее: эту систему победил.



Нельзя сказать, что бельгийский полузащитник был самоотверженным революционером – у него были свои корыстные мотивы. У Босмана закончился контракт с «Льежем», но по действующим тогда правилам игрок продолжал принадлежать клубу даже по истечении срока соглашения. Он хотел перейти во французский «Дюнкерк», но «Льеж» назвал такую цену, которую французы были не в состоя­нии заплатить. «Льеж» предлагал игроку новый контракт с меньшим почти в два раза жалованьем, на что Жан-Марк, которому нужно было элементарно кормить семью, согласиться не мог. И пошел в суд.



Он отправился в ближайшую конторку и договорился с Жаном-Луи Дюпоном, молодым практикующим адвокатом, о сотрудничестве. Дюпона заинтересовали идеи Босмана, он взялся за дело с большим энтузиазмом, несмотря на то что это был первый процесс для неопытного юрис­та. Сначала они подали в суд на сам клуб, а немногим позже дело дошло и до высших футбольных структур. ФИФА и УЕФА поначалу несерьезно восприняли претензии никому не известного полузащитника, веря в нерушимость собственной системы. Но к середине процесса, когда дело уже слишком затянулось, начали предлагать Босману деньги, только бы он снял свои обвинения. Но Босман взялся за это дело не ради денег, а ради справедливос­ти. И спустя годы этой справедливос­ти добился. Он выиграл суд, продолжавшийся с 1990 по 1995 год, – долгих пять лет. Но эту победу иначе как пирровой и не назовешь.



Последствиями для футбола стало введение так называемого «правила Босмана», согласно которому клуб сразу после истечения контракта с игроком автоматически теряет на него права (ранее сохранял еще в течение 2,5 года). Выигранное Жан-Марком дело стало залогом космическими темпами возраставших зарплат футболистов, многие из которых сейчас даже и не знают, кому они обязаны своими многомиллионными конт­рактами. Легионеры стали обладать гораздо большими правами: теперь в Европе было разрешено иметь в команде и выпускать на поле неограниченное количество иностранных игроков, а не трех, как было до этого. Футбольные академии клубов стали нести большие потери, поскольку теперь иметь их в команде не было необходимости: можно беспрепятственно приобретать игроков на стороне. Плюс к этому можно было заполучить игрока из юниорской академии другой команды сразу по окончании контракта. Трансферный рынок был взорван: стоимости игроков росли и растут до сих пор космическими темпами, что обусловлено пунктами в контрактах, ведь теперь клубам нужно заранее заботиться о том, чтобы не потерять игрока, не получив за это солидную компенсацию.



Несмотря на то что суммарная стои­мость иска Босмана к «Льежу», федерации футбола Бельгии и УЕФА переваливала за 10 млн долларов, выиграв процесс, игрок получил лишь 500 тыс., большая часть из которых пошла на оплату адвокатов и накоп­ленных за время суда долгов. За время процесса от экс-футболиста отвернулись буквально все: партнеры по команде, друзья, родственники. От него ушла жена, забрав с собой дочь. Жан-Марку приходилось жить у мамы в гараже. Он запил.



Позор студенческих соревнований

В то время как миллионы американских студентов с большим трудом находят деньги на оплату обучения, сотни университетов США предлагают стипендию, бесплатное жилье и питание абитуриентам, которые имеют спортивный талант, чтобы участвовать в межуниверситетских спортивных соревнованиях. Однако растущее число критиков называют подобную сделку несправедливой и дискриминационной для молодых людей. И вот в прошлом году федеральный суд постановил, что Нацио­нальная атлетическая ассоциация колледжей (NCAA), которая занимается организацией спортивных соревнований в колледжах и университетах США и Канады, нарушила антимонопольный закон.

Иностранцы часто удивляются тому, как американцы серьезно относятся к студенческому спорту. Капитан футбольной команды европейского университета имеет такую же известность, как студент, получивший лучшую оценку в группе за экзамен по химии. Однако в Америке ведущие студенты-атлеты – настоящие звезды, а за их победами следят миллионы поклонников. NCAA была создана в 1906 году по инициативе президента Теодора Рузвельта после серии коррупционных скандалов и нескольких смертей спортсменов во время соревнований, напоминает британский журнал The Economist.



Лучшие студенты-атлеты в конечном итоге становятся профессиональными спортсменами и зарабатывают миллионы долларов. Но стать игроком Национальной футбольной лиги (NFL) можно только после трех лет участия в университетской команде. Что касается Национальной бас­кетбольной ассоциа­ции (NBA), то для членства спортсмен должен быть старше 19 лет. NFL, NBA и NCAA стараются не конкурировать друг с другом, проводя свои главные соревнования в разное время года. О популярности матчей NCAA красноречиво говорят рекордные телевизион­ные контракты и рейтинги. Ежегодная прибыль NCAA по всем видам спорта превышает $10,5 млрд. Из этой суммы менее 30% направляется на стипендии и финансовую помощь игрокам. Профессиональные атлеты, напротив, получают примерно половину прибыли своих лиг в форме зарплаты и бонусов.



Многие десятилетия фанаты студенческого спорта поддерживали любимую команду, не задумываясь о том, что лучшие тренеры NCAA зарабатывают миллионы долларов, а лучшие игроки живут на грани бедности, так как их финансовая помощь покрывает лишь питание и комнату в общежитии, но никак не повседневные расходы. Более того, NCAA запрещает своим игрокам подписывать контракты с независимыми рекламодателями. В 2011 году правозащитник Тэйлор Бранч написал статью «Позор студенческого спорта», в которой приводит факты того, как университеты зарабатывают миллионы на бесплатном труде главным образом чернокожих атлетов, что очень напоминает труд рабов на плантациях в XIX веке.



В настоящее время суды рассмат­ривают несколько групповых исков от бывших студентов-спортсменов, которые требуют денежных компенсаций от NCAA «за годы физических страданий». Одно судебное разбирательство по трудовому конфликту уже завершилось победой футбольной команды Северо-Западного университета: студентам-атлетам разрешили иметь профсоюзную организацию.

Между тем NCAA собирается объе­динить усилия с университетами против растущего давления. Однако нежелание пойти на незначительные уступки ставит под угрозу существование NCAA и развитие студенческого спорта в США.



Грязный футбол

То, что в футболе присутствуют договорные матчи, знают все. Но бороться с этим довольно сложно. К тому же участники сделки крайне неохотно рассказывают о своем участии в ней даже спустя много лет. В 2006 году Италия стала чемпионом мира. Но буквально через несколько дней после финального поединка в стране разразился скандал, который омрачил радость победы. Оказалось, что четыре гранд-клуба страны – «Ювентус», «Фиорентина», «Лацио» и «Милан» – были задействованы в договорных матчах.



Многие говорили, что судьи попрос­ту не посмеют наказать влия­тельные клубы. Тем не менее правосудие оказалось беспристрастным – все виновные клубы должны быть сосланы в серию «В», а «Ювентус» еще и лишался двух завоеванных чемпион­ств. К тому же команды получили еще и очковый штраф. Один титул достался «Интеру», а другой вовсе не был присужден. Скандал получил название «кальчополи». Последовала серия апелляций, после которых все клубы, кроме «Ювентуса», смогли вернуться в высший дивизион. Клуб из Турина начал играть в серии «В». А штраф был уменьшен с 20 до 9 очков. «Ювентус» сумел преодолеть это наказание и всего за год вернулся обратно.



В прошлом году Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась с запросом в прокуратуру США, попросив вернуть десятки миллионов долларов, украденные бывшими чиновниками ФИФА, которым были предъявлены обвинения в рамках расследования, проводимого департаментом юстиции США. Это прои­зошло, когда стало известно, что в Цюрихе по подозрению в коррупции был арестован ряд чиновников ФИФА, в том числе экс-члены исполкома организации Чак Блейзер, Джек Уорнер и Джеффри Уэбб. Всего обвинения были предъявлены 41 бывшему сотруднику ФИФА.



«Деньги, которые они прикарманили, принадлежали мировому футболу и были предназначены для развития и популяризации игры. ФИФА как руководящий орган футбола хочет вернуть эти деньги, и мы полны решимости добиться своего независимо от того, сколько времени это займет», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

При этом ФИФА не только планирует вернуть украденные средства, но также рассчитывает на возврат более 28 млн долларов, которые чиновники получили в качестве заработной платы, пособий и бонусов за время работы в организации. Кроме того, ФИФА рассчитывает на возмещение репутационного ущерба и расходов на судебные издержки.



Большие ставки большого тенниса

Перед стартом первого в этом сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open теннисный мир потрясла информационная бомба. Как утверждает ВВС, в ее (вместе с медиакомпанией BuzzFeed News) распоряжение попали результаты расследования, начатого АТР еще в 2007 году. Агентство сообщало, что попавшие в ее распоряжение документы свидетельствуют о деятельности игорных синдикатов на территории нескольких европейских стран, которые «заработали сотни тысяч фунтов стерлингов на ставках на матчи, которые, как полагают следователи, были договорными». По информации корпорации, три из них состоялись не где-нибудь, а во время Уимблдонского турнира.



В общей сложности еще в 2008 году, информирует BBC, в результате секретного расследования были названы имена 28 теннисистов, причастных к договорным матчам, однако их дея­тельность не была расследована далее, и в их отношении не были приняты никакие меры. По информации источника, европейские организации, которые занимаются отслеживанием ставок ведущих букмекерских контор, в 2015 году выявили 50 подозрительных матчей. При этом отмечается, что теннис привлекает большие потоки подоз­рительной активности, нежели другие виды спорта. По данным ВВС, восемь игроков, которые попали в список подозреваемых, приняли участие в Открытом чемпионате Австралии-2016.



Шумиха подкреплялась также тем, что первая ракетка мирового рейтинга в мужском одиночном разряде Новак Джокович рассказал о ситуации, которая произошла с ним перед одним турниром в 2007 году. По словам серба, ему предлагали 200 тыс. долларов, чтобы он проиграл матч первого круга.

Все эти факты, а большая часть все еще окутана завесами тайн, говорят о том, что спорт уже давно перестал быть просто событием, которого ждут люди. Это деньги, политика, коррупция, несоизмеримые траты и доходы... которые при этом делаются на прос­тых людях.

Вот и получается, что такой «спорт» затягивает в жуткую трясину...

