Куа-Куа и сувениры

Женис Ыскабай – известный в Жетысу фотохудожник, мастер по дереву, реставратор. Всем своим отношением к жизни, творчеством доказывает, что он настоящий человек дела. В любой трудной жизненной ситуации никогда не теряется, знает, что рабочим рукам всегда можно найти достойное занятие.

Жить в гармонии с природой

Идеи одна лучше другой часто рождаются в его светлой голове. Фотоаппарат на плечо – и Женис Ыскабай уже работает в драматическом театре, создает свой очередной альбом, запечатлевая кадры из жизни Мельпомены. Сменяются декорации, и снова – новая роль. Теперь он трудится в мастерской. Рубанок и долото работают безостановочно. На свет рождается новое изделие для малышей – детские деревянные качели Куа-Куа. Потом в ней на долгие месяцы наступает затишье – мастер уехал в Капал реставрировать купеческий дом, где может быть останавливался сам Шокан Валиханов, гостили Аткинсоны.

Первые уроки ремесла Женис получил у своего дедушки Сакбая-ата. Коневод по профессии, Сакбай Ыскабай сразу после войны вернулся к своему любимому делу и долгие годы пас табуны колхозных лошадей. Семья летом кочевала на жайляу, с холодами возвращалась в зимовки. Простой быт и уклад жизни казахской семьи не требовал каких-то особых условий. Но в хозяйстве нужна была то одна, то другая утварь. Здесь на помощь приходил Сакбай-ата. Дерево в руках мастера за какие-то несколько часов обретало вполне реальные очертания, и вот уже готова посуда для коже, торсык для кумыса, табак, ожау и многое другое. А чаще всего он любил плести камчу. Сидя у юрты, он занимался своим нехит­рым ремеслом. В это время всегда рядом был внук Женис. Маленький подмастерье любил крутиться около дедушки и ждать, когда же понадобится его помощь. Вдруг надо подать ножичек, а он как раз рядом, и дедушке не надо будет вставать. А может даже позволит плести камчу? Эти первые уроки мастерства от деда навсегда остались в памяти Жениса.

– А еще мои родители выписывали журналы и газеты. Среди них очень нравился «Ара». Сатирический журнал привлекал внимание своими рисунками. Я их копировал, срисовывал и копии получались отличными. Наверное, именно в эти годы во мне проснулось желание запечатлевать особенные картины жизни, – рассказывает мастер.

Он рос любознательным мальчишкой и рабочий ножик почти всегда лежал в кармане. Летом для фантазии было раздолье. Жайляу, юрта и кругом горы с их неиссякаемой энергией и буйным разнообразием цветов. Лес открывал перед юным дарованием свои красоты. Особенно он любил находить удивительные пни, коряги, толстые ветви, высохшие корни. Опытный глаз художника видел в них то уставшего человека, то лесного зверя, то волшебника с длинной бородой. Ловкими и точными движениями он снимал с них кору, и вдруг появлялся готовый образ. «В природе не надо ничего создавать. Надо просто видеть, внимательно вглядываться в детали и тогда перед тобой откроется невиданный и удивительный мир совершенства», – рассказывает Женис.

Особые творческие способности сына видели и родители – мама Гульбану и отец Жуман. Они не ругали сына за мусор на ковре перед телевизором, когда он в очередной раз, сидя перед экраном, наждачной бумагой работал с деревом, за разрисованные форзацы учебников, украшенные его рукой скачущими всадниками. Будущий талант рос и воспитывался в свободной доброй атмосфере среди пяти братьев и сестер. Для поддержки и развития способностей сына после окончания девятого класса мама повела его поступать в Алматинский строительный техникум на специальность «архитектура».

Знаковые встречи

Женис Ыскабай подчеркивает, что сейчас хорошо понимает, что это было самое верное решение родителей. Именно в этом учебном заведении он получил знания, помогающие ему в жизни до сих пор. Он благодарен преподавателю училища Геннадию Борисовичу Паку. «Я плохо говорил на русском, но каким-то образом этот замечательный педагог нашел путь к моему сердцу. Наверное, он видел во мне какую-то искорку таланта, так как всюду брал с собой, учил тому, что знал сам. Иконописец по образованию, он стал для меня настоящим наставником, научил работать не только с деревом, но и с мрамором, гипсом и другими материалами, открыл передо мной двери мирового искусства. В техникуме мы получали достойное образование не только по художественному рисованию, но и архитектуре, дизайну. Идеи в молодости рождались одна за другой, и преподаватели приветствовали каждую, – отметил Женис Ыскабай.

Служба в армии запомнилась ему яркой и незабываемой встречей с мальтийским певцом Фабрицио Фаниело. Зарубежному гостю на сцене международного музыкального фестиваля «Азия дауысы» он подарил собственноручно сделанный сувенир. Согласно условиям конкурса лучших поделок, автор-победитель мог лично вручить изделие участнику фестиваля. «Представляете, громкая музыка, свет софитов. Никого и ничего не вижу и только на весь стадион слышу: «Центральный спортивный клуб армии. Женис Ыскабай». Это было непередаваемое чувство восхищения, удивления и восторга. Вот такой был масштаб фестиваля».

Во время службы в армии ему подарили первый настоящий фото­аппарат. Потом будет много самых разных современных моделей, а вот первый «Зенит» сохранился в памяти, словно первая любовь.

Навсегда запомнил Женис и слова мэтра казахстанской фотожурналис­тики Йосифа Будневича. Знаковая встреча мастера и ученика произошла в клубе любителей фотографии «Азия Казахстан». Личный фотограф Первого Президента Казахстана выделил из многих пытливого юношу и даже пригласил в свою студию, поделился мнением о его работах и подарил ему экспанометр. Признанный мас­тер своими советами словно благословлял начинающего фотографа. После такой встречи Женис просто не мог не связать свою жизнь с фотографией. На долгие годы она была не только его отдушиной, но и источником заработка.

Совершенно новой вехой стала работа в газете «Алматы ақшамы». Теперь он уже фотографировал и видел любимый Алматы глазами фотожурналиста. Старался поймать в кадр красивый город и красивых людей, раскрыть его характер и темперамент. Он хорошо понимал, что в кадре остается не просто событие из жизни столицы, а история молодого государства. Объектив его фотокамеры запечатлел много незабываемых и неповторимых моментов из жизни Алматы и алматинцев, которые нашли отражение в его первой персональной выставке. Он благодарен фотожурналистике, которая и сделала его узнаваемым Женисом Ыскабай.

Возвращение к истокам

В снимках была жизнь не только мегаполиса, но и самого Жениса. В какой-то момент она снова делает крутой поворот, и он теперь личный фотограф акима Алматинской области Серика Умбетова. Поездки по региону, встречи с интересными людьми. А главное – снова перед ним, как возвращение в детство, казахский аул. Обычаи, традиции, добрые встречи, аксакалы. Жизнь обыкновенного человека как она есть отражалась в каждом его кад­ре. Он с удовольствием окунулся в новую свежую струю. Но жизнь – штука непредсказуемая, и вот в какой-то миг он понимает, что наступило время перемен. Надо выходить из зоны комфорта, и снова возвращается к работе с деревом. Девушкам, выходящим замуж, в семье готовят приданое. Конечно, как же обойтись без главного атрибута – сундука. Здесь и приходит на помощь мастер Женис Ыскабай. Слава о его сундуках уходит далеко вперед, и невесты со всех окрестностей желают иметь у себя его прекрасное изделие.

Когда родились дети, он начал делать для малышей удивительные игрушки-качалки. Экологически безопасные, из настоящего дерева, Куа-Куа порадовали не одну семью. Пришли ко двору и деревянные лошадки, в конструкции которых, в отличие от имеющихся на рынке, отсутствуют опасные детали. Одна небольшая заметка – все игрушки долговечные и можно передавать от одного ребенка другому.

А в карантинный год мастер тоже не сидел без дела. Местный предприниматель попросил Жениса помочь отреставрировать дом в селе Капал, построенный купцом Шаяхметом Абсаттаровым 175 лет назад. Здание было не только заброшено, но и почти разрушено. Больше года работы, и взору предстало обновленное красивое здание XIX века. По эскизам, по сохранившимся фотографиям восстанавливал мастер купеческий дом, практически сохранив не только внешний облик здания, но и применив старинные строительные технологии.

Рядом с домом расположен удивительный уголок природы – священный источник Тамшыбулак. Мастер верит, что Капал вернет себе былую славу знаменитого купеческого тракта и станет одним из ярких туристических объектов области. Тогда отреставрированному зданию просто не будет цены.

Женис Ыскабай и сам не заметил, как туризм стал ключевой темой его сегодняшней жизни. Как настоя­щий патриот города фотолетописец ее современной истории решает важную для себя задачу – создает главный сувенир города. Художник пока работает. Уверена, что через несколько лет каждый турист или гость Талдыкоргана будет считать для себя честью увезти с собой этот уникальный сувенир, в каждом из которых будет частичка души его талантливого автора.