Приказом министра транспорта Республики Казахстан Дайырбеков Куаныш Рысбекулы назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Родился в 1978 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский институт правоведения и международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером ЗАО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», г. Астана.

2002 г. – ведущий специалист Департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов РК.

2002-2013 гг. – работал на различных должностях от ведущего специалиста до руководителя управления в структурах Министерства финансов РК.

2013-2016 гг. – главный консультант отдела по обеспечению деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента РК.

2016-2025 гг. – работал на различных должностях от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до заместителя заведующего отделом государственной службы Администрации Президента РК.