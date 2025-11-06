Куаныш Дайырбеков возглавил аппарат Министерства транспорта РК

123

Приказом министра транспорта Республики Казахстан Дайырбеков Куаныш Рысбекулы назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Родился в 1978 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский институт правоведения и международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером ЗАО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», г. Астана.

2002 г. – ведущий специалист Департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов РК.

2002-2013 гг. – работал на различных должностях от ведущего специалиста до руководителя управления в структурах Министерства финансов РК.

2013-2016 гг. – главный консультант отдела по обеспечению деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента РК.

2016-2025 гг. – работал на различных должностях от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до заместителя заведующего отделом государственной службы Администрации Президента РК.

#назначение #Минтранспорта #Куаныш Дайырбеков

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Представлены приоритеты в области социальной политики
Во главе угла – безопасность детей
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Ориентиры Справедливого Казахстана
Ключевые принципы и ценности
Запущен крупный аграрный кластер
Тенденция к увеличению темпов развития
Эксклюзивное тесто успеха
Девять месяцев стабильного роста
В области Жетысу продолжается уборка свеклы
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Стали прокурорами студенты
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Вылетевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэр…
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Минторговли разработало проект по автолизингу для физлиц
Мультимодальные грузоперевозки открылись по маршруту Пекин-…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]