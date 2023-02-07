Кубометры стен и лестниц

Осуществляемое силами ТОО «Строительно-транспорт­ная компания» строительство ДСК стартовало в январе минувшего года в рамках Нацио­нального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Инициатор проекта, как сообщили в областном акимате, через фонд развития предпринимательства «Даму» получил кредит и начал, собственно, строительство комбината. Общая его стоимость составляет 2 млрд 600 млн тенге. При этом 2 млрд 230 млн тенге вкладывает инвестор, остальное – заемные средства.

Сейчас строительные работы на объекте завершены на 85%, ДСК в Кызылорде начнет работу в апреле. На работу туда после ввода в эксплуатацию примут 90 горожан.

Домостроительный комбинат будет выпускать железобетонные перекрытия, дорожные плиты, фундаментные блоки, лестницы, бетонные опоры.

Как уточнили в облакимате, предприятие способно ежегодно производить около 27 тыс. кубометров железобетона и около 70 тыс. кубов товарной бетонной продукции.

На днях на стройке побывал глава региона Нурлыбек Налибаев, осмотрел объект и отметил важность его открытия для области. Ввод ДСК в эксплуатацию, по его словам, даст новый импульс жилищному строительству в регионе.