Фото: пресс-служба партии AMANAT
Общество
Куда казахстанцам звонить с жалобами по земельным вопросам

На горячую линию комиссии «Жер аманаты» поступило 985 обращений по земельным вопросам. Все они уже переданы на рассмотрение региональных комиссий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии AMANAT.

«На сегодняшний день проблема дефицита земель сельскохозяйственного значения является одной из самых актуальных. Во время выездов мобильной общественной приемной партии практически в каждом регионе люди поднимали подобные вопросы. За месяц на горячую линию комиссии «Жер аманаты» к нам уже поступило 985 обращений по земельным вопросам. Чаще всего это вопросы выделения земель под пастбища – 62% от общего количества, отгонные пастбища и помощь в получении земельных участков – это порядка 28%», – отметила заведующая Республиканской общественной приемной партии AMANAT Алия Садырбаева.

Как известно, 7 июля была запущена горячая линия по земельным вопросам комиссии «Жер аманаты». Так, казахстанцы имеют возможность сообщать обо всех фактах нарушений по телефону 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41.

По информации Республиканской общественной приемной партии AMANAT, большинство обращений по земельным вопросам поступило от жителей Туркестанской (53,1%), Восточно-Казахстанской (17%), Акмолинской (8,3%) и Павлодарской (8,3%) областей.

Стоит отметить, что работа комиссии «Жер аманаты» уже посодействовала возвращению в государственную собственность 293,2 тысячи гектаров пастбищных земель по всей стране. 

В частности, в Карагандинской области возвращено 82 тысячи гектаров, в Костанайской – 67,1 тысячи гектаров, в Жамбылской – 46,3 тысячи гектаров, в Жетысуской – 41,9 тысячи гектаров, в Актюбинской – 20 тысяч гектаров, в Туркестанской – 17 тысяч гектаров, в Северо-Казахстанской – 18,9 тысячи гектаров. 

Работа комиссии «Жер аманаты» продолжается.

 

 

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