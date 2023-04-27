Кудебаева водворили в ИВС

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По данным Генпрокуратуры, Серик Кудебаев задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ранее сообщалось, что Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан. Он обвиняется в превышении власти и должностных полномочий, совершении пыток во время событий в январе 2022 года.



Кроме того, бывший глава ДП нарушил избранную в отношении него меру пресечения, скрылся от суда и был объявлен в межгосударственный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей. 12 апреля в Генпрокуратуре сообщили, что Кудебаев мог улететь через Кыргызстан в Турцию.