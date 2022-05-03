Кукловоды-воспитатели

Родители учат своих детей жизни, учителя преподают науки, а артисты столичного Театра кукол занимаются воспитанием их душ.

Вот уже 12 лет в столице есть собственный Театр кукол. Большая заслуга в этом, да и в дальнейших творческих успехах театра, его художественного руководителя, заслуженной артистки Казахстана, профессора Куралай Ешмуратовой. Несмотря на почтенный возраст, достойные ордена и медали, она встречает меня в фойе театра, и на обычной банкетке мы беседуем о высоком.

– Я пришла в театр кукол в 19 лет, сейчас мне 77. Вот – до старости играю в куклы, и это великое счастье, – с улыбкой говорит Куралай Халекетовна. – Если человек любит свою работу, он счастлив вдвойне. А мы на работу идем как на праздник. Дети многих наших актеров тоже в искусстве. В моей семье уже шесть поколений театралов!

Столичный Театр кукол создавался как экспериментальный, здесь до сих пор стараются не пов­торять репертуар других театров и брать самые актуальные темы. На афише – и сказочные спектакли для самых маленьких, продолжительностью не более получаса, и серьезные социальные постановки для подростков и взрослых. В год стабильно готовятся по две премьеры. Это постановки древних легенд и сказок, зарубежные оригинальные произведения – «Легенда о любви», «Волшебные слова», «Делай, как я», «Происшест­вия на дорогах нашего города». Так, юным зрителям полюбились японская народная сказка «Как появилось эхо», казахские народные сказки «Старик перекати-поле» и «Ер Тостик», спектакли «Король Лев», «Солдатский котелок», «Еще раз о Русалочке», «Дюймовочка», «Ты это я», «Три веселых гнома»…

Под управлением директора Тог­жан Хасангалиевой творческий коллектив за короткий срок смог добиться немалых результатов. Это награды на международных фестивалях, в том числе в Душанбе, Астрахани, Тамбове, Стамбуле, Тунисе и других городах мира. Причем за рубежом наши артис­ты часто играли на казахском языке. Но недаром говорят, что есть спектакли, которые не требуют перевода.

– Дети понимают кукол лучше, чем взрослых. После мамы главными для многих детей становятся куклы, им они доверяют то, что не расскажешь родителям, – говорит Куралай Халекетовна. – Обучение языкам, математике, письму, конечно, важно, но душа ребенка тоже требует воспитания. И мы работаем с их душами. Например, говорим в своих спектаклях о том, что всех нас создала природа – и человека, и животных, и какую-нибудь букашку. И ко всему живому нужно относиться с душой.

В этом сказочном уголке в самом центре столицы зарождается любовь юных сердец к искусству, такая важная для формирования гармоничной личности и просто хорошего человека. И здесь постоянно аншлаг! За три выходных дня проходят 7–8 спектаклей, в остальное время – выездные представления. А в новогодние дни работа кипит пуще прежнего.

Праздник для ребят начинается еще до спектакля, в этом самом фойе, где артисты проводят с ними занимательные игры, танцуют и веселятся. А также настраивают на тему спектакля, будь то комедия, трагедия, трагикомедия, цирк или балет.

– Мы хотим доказать, что кукле подвластно все! – рассказывает художественный руководитель. – Например, у нас есть спектакль-балет режиссера-постановщика Айжан Салаевой «Это я нарисовал». У него интересная история: он создан по рисункам мальчика, которые мы когда-то увидели на выставке «Мир глазами детей». На них он изображал полноценную семью, хотя папы у него не было. Сценарий был написан без слов, артистов по задумке тоже не видно, только куклы на черном фоне. Получилось два варианта этого спектакля: для малышей – о семье, любви, рождении детей, и для взрослых, где также поднимается проблема курения, наркотиков, смерти. Но в итоге любовь побеждает.

Со слезами на глазах выходят зрители со спектакля Розы Мукановой «Мәңгілік бала бейне», рассказывающего о тяжелой доле жителей Семипалатинского региона. Видя, через какие муки прошел наш народ, в том числе дети, из-за испытаний ядерного оружия, они учатся сострадать.

Еще один именитый спектакль, получивший множество наград и признание зрителей, – это трагедия известного драматурга Сакена Жунусова «Атамекен». Под впечатлением от него остаются не только пяти- и семиклассники, но и взрослые.

– Театр не только для развлечения, но и для познания мира и чувств людей, познания Родины и всего живого, – делится Куралай Халекетовна. – В этом спектакле дети, возможно, впервые начинают понимать, что такое любовь, в том числе любовь к Родине. На этот рассказ писателя сподвигла легенда о молодых людях, которые, избегая преследования, погибают в горах и сами превращаются в статуи, стоящие на коленях. Здесь и тоска по родным землям, и трагедия первой любви. Дети уходят со слезами. Причем они эти слезы скрывают, а это уже и есть воспитание. Мы затрагиваем душу ребенка и стараемся ее расшевелить.

Ведущий актер столичного Театра кукол, один из его основоположников Нуржан Ахметов рассказал об актерской «кухне» кукольников. Оказывается, куклы бывают разных видов: самые древние – это «петрушки», которые надеваются на руки; есть тростевые, когда руки держат трости, на которых уже расположены куклы.

Благодаря современным технологиям, у куклы могут двигаться все части тела – даже брови или волосы. Так можно передавать самые разные эмоции. Тут, конечно, многое зависит от мастерства художника. Некоторые делают куклу под конкретного актера, придавая ей похожие черты.

Еще один вид куклы – марионетки, от простых – с четырьмя нитками, управляющими руками, ногами, головой и туловищем, и до самых сложных с 50 нитками. Ростовые куклы – те, что актер надевает на себя, планшетные – с которыми играет на столе. И если раньше в спектакле задействовали в основном один вид кукол, то теперь их часто миксуют.

– Бывают такие куклы, которые похожи на тебя, кажется, что ты – это она. Нелюбимых кукол нет, есть неудобные, – признается Нуржан.

Конечно, тяжело таскать 10-килограммовую трость почти час, да и говорить при этом очень непросто. Или ростовую куклу до 20–30 кг на себе носить в жару. Оттого и профессиональные болезни у кукольников связаны в основном с позвоночником.

Сценарии, которые пишут драматурги, зачастую приходится переделывать под свой лад, так как они не всегда понимают, что могут куклы, а чего нет. Каждый спектакль начинается с работы режиссера с художником. По эскизам последнего мастер создает кукол, а актер, получая ее в руки, ищет образ, подбирает голос. Главных ролей тут, как правило, нет, потому что одну кук­лу иногда могут держать двое и более актеров.

– На самом деле это двойной труд: ты сам играешь, еще и кук­лу заставляешь играть. Надо находить два образа, принять их в себя, передать кукле, а через куклу – зрителям, – делится Нуржан Ахметов. – Порой дети видят только куклу, а их трудно обмануть, поэтому нужно выкладываться на все сто. Наши зрители верят куклам, сопереживают им, плачут и смеются вместе с ними. Кстати, в любом спектакле, даже самом серьезном, должен быть персонаж, который будет время от времени смешить, развлекать, потому что нельзя 30–40 минут держать детей в психологическом напряжении.

Одна из последних премьер театра – спектакль «Элвин и его друзья в лесу». Его очень любят родители за важный воспитательный момент. Сюжет прост и актуален: мальчик поругался с мамой из-за того, что она не дала ему планшет, и ушел в лес. А когда там уснул, дух леса превратил его в бурундука. Жизнь на природе, среди животных и растений, борьба с грозным Мегабайтом, рушившим все ради проведения Интернета, приводит малыша к мысли, что природу нужно любить и защищать, а гаджеты – всего лишь бездушные предметы, не стоящие такого внимания.

– Искусство театра кукол – это коллективное творчество. Невозможно сказать, что режиссер хороший или художник… Все делается совместно, – заверяет Куралай Халекетовна.

– Это у нас все так хорошо, худ­рук и режиссер советуются с артистами, но в других театрах может быть и по-другому, – смеется Нуржан.

А Куралай Ешмуратова продолжает хвалить своих подопечных.

– Любой актер Театра кукол может сыграть любую драматическую роль, но не любой актер драматического театра может играть у нас. Это особенный дар – чувствовать куклу. В драмтеатре актер любит в первую очередь себя. А тут надо полюбить куклу, и так, чтобы захотеть оживить. Только когда актер любит эту куклу, он и поворот головы, и движение ее рук сделает как надо. Все это надо чувствовать, – с воодушевлением говорит она. – Это очень сложная профессия. Но однажды выйдя на сцену с куклой, другого уже не захочется. Актер любит ауру в зрительном зале: даже если там всего сто человек, они все подвластны ему. Он играет – и зрители считают его лучшим. Тогда и он сам начинает считать себя лучшим. А с куклой мы себя не разделяем – это как когда хвалят твоего ребенка, ты испытываешь за него гордость, но, сам того не понимая, гордишься именно собой.

При театре открыты школы актерского мастерства, вокала, циркового искусства. Хотелось бы создать музей кукол, отслуживших свою службу. Но на сегодняшний день в нынешнем здании театр не имеет возможности создать его и расширить свой творческий потенциал. Поэтому, мечтает Куралай Халекетовна, театру нужен новый дом, настоящий дворец творчества, приходя в который, ребенок попадал бы в другой мир, где он почувствует себя очень нужным. Ведь именно это необходимо каждому малышу.