Куклы – это серьезно

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Любовь Доброта

В Шымкенте проходит I Международный фестиваль кукольных театров Puppetland.

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Творческие коллективы семи городов Казахстана и кукольные театры Армении, Польши, Гонконга, Израиля, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Перу, Турции, России, Чехии, Эстонии, Таджикистана привезли в Шымкент свои лучшие спектакли для юных зрителей и их родителей. Артисты готовы подарить публике и друг другу радость живого творческого общения и приглашают горожан присоединиться к театральному приключению.

Несколько дней на сценах Шымкентского городского театра кукол и юного зрителя и Шымкентского городского театра юмора и сатиры будут идти фестивальные показы спектаклей. Разнообразный репертуар позволяет каждому зрителю выбрать то, что ему по душе, а также узнать много нового об особенностях кукольных театров.

Шымкентские ребятишки видели на сцене местного театра в основном тростевых и планшетных кукол, игровой театр. Теперь они познакомятся с уличным театром, теневым, электронным, пальчиковым, театром марионеток...
К примеру, детская труппа Жезказганского казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова презентует премьеру анимационного спектакля «Ақсақ құлан».

– Фестиваль стал грандиозным событием, – говорит менеджер Теат­ра им. С. Кожамкулова Сабыржан Киделов. – Кукольная труппа в нашем теат­ре создана 39 лет назад. И все же мы хотим обмениваться опытом, смот­реть, как работают другие детские театры. Международный фестиваль является прекрасной площадкой для творческого обмена в сфере профессионального кукольного искусства, позволяет нарабатывать связи и знакомства.

Отметим, что I Международный фестиваль кукольных театров Puppetland проходит в рамках празднования 40-летия Шымкентского городского театра кукол и юного зрителя. За время работы здесь создано более полутора сотен постановок отечественных и зарубежных авторов на казахском и русском языках. Наряду со сказками репертуар пополняется спектаклями для взрослых. Puppetland – своего рода финальный аккорд празднования юбилея театра, который отмечали на протяжении всего года самыми разными мероприятиями, в том числе и республиканского масштаба.

#Шымкент #театр #фестиваль #куклы #Puppetland

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