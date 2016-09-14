Кукушкин и Недовесов опробовали главный корт Кубка Дэвиса

Спорт
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Ксения Воронина
Члены мужской сборной РК по теннису Михаил Кукушкин и Александр Недовесов провели первую тренировку на центральном корте Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча, где 16–18 сентября пройдет матч плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису "Кубок Дэвиса", передает Kazpravda.kz.

После тренировки Михаил Кукушкин поделился впечатлениями о корте.

"Тренировки проходят в рабочем режиме, стараемся привыкнуть к кортам. Только сегодня появилась первая возможность попробовать покрытие, на котором будет проходить матч. Оно, конечно, очень сильно отличается от того, что было на тренировочном корте, и очень непросто привыкнуть всего за несколько тренировок к этому покрытию. Будем стараться сделать все возможное. Конечно, условия непростые, мы впервые за девятый год выступлений на Кубке Дэвиса столкнулись с такой ситуацией – неподготовленной организацией. Но со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы хорошо выступить. Касательно качества корта – был неровный отскок (тип покрытия корта влияет на отскок мяча – Прим. ред.), но на тренировочном корте отскок был еще хуже. Центральный корт был сделан за полдня, что сильно сказалось на качестве", – прокомментировал теннисист.

За тренировкой наших теннисистов наблюдал президент профильной федерации Казахстана, член совета директоров ITF (International Tennis Federation) Булат Утемуратов.

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Отметим, что на корте все еще ведутся строительные работы, поэтому во время тренировки было шумно. Кроме того, периодически накрапывал небольшой дождь.

"Конечно, это отвлекает. В теннисе есть традиции, что зрители во время матча должны находиться в тишине. С другой стороны – такая обстановка помогает привыкнуть к шуму. Потому что во время матча могут быть выкрики со стороны чужих болельщиков. Можно сказать, что это была боевая тренировка", – улыбнулся Кукушкин.

Андрей Голубев и Дмитрий Попко провели утреннюю тренировку на запасном корте и на главный выйдут только вечером.

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"Мы еще не успели обменяться впечатлениями. Позже будет наша тренировка, посмотрим на месте. Наша задача – не обращать внимания ни на что и просто готовиться", – сказал Андрей Голубев.

Напомним, что в понедельник, 12 сентября, сборные Казахстана и России не смогли провести первую тренировку на игровом корте из-за отсутствия покрытия "хард", которое было повреждено дождями – подушка-основа под центральный корт набухла, и корт, который был уложен ранее, "вздулся". По этой причине покрытие было удалено с корта.

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Глава Федерации тенниса России и капитан сборной Шамиль Тарпищев назвал произошедшее "несчастным случаем" и предложил перенести матч на корт с покрытием "грунт", на что Казахстан ответил отказом. Во вторник, 13 сентября, началась укладка нового покрытия. Кроме того, на пресс-конференции Тарпищев заявил, что Россия не ставит целью победить на Кубке Дэвиса.

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