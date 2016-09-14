Кукушкин и Недовесов опробовали главный корт Кубка Дэвиса

Члены мужской сборной РК по теннису Михаил Кукушкин и Александр Недовесов провели первую тренировку на центральном корте Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча, где 16–18 сентября пройдет матч плей-офф Мировой группы командного чемпионата мира по теннису "Кубок Дэвиса", передает Kazpravda.kz
.
После тренировки Михаил Кукушкин поделился впечатлениями о корте.
"Тренировки проходят в рабочем режиме, стараемся привыкнуть к кортам. Только сегодня появилась первая возможность попробовать покрытие, на котором будет проходить матч. Оно, конечно, очень сильно отличается от того, что было на тренировочном корте, и очень непросто привыкнуть всего за несколько тренировок к этому покрытию. Будем стараться сделать все возможное. Конечно, условия непростые, мы впервые за девятый год выступлений на Кубке Дэвиса столкнулись с такой ситуацией – неподготовленной организацией. Но со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы хорошо выступить. Касательно качества корта – был неровный отскок (тип покрытия корта влияет на отскок мяча – Прим. ред.), но на тренировочном корте отскок был еще хуже. Центральный корт был сделан за полдня, что сильно сказалось на качестве", – прокомментировал теннисист.
За тренировкой наших теннисистов наблюдал президент профильной федерации Казахстана, член совета директоров ITF (International Tennis Federation) Булат Утемуратов.
Отметим, что на корте все еще ведутся строительные работы, поэтому во время тренировки было шумно. Кроме того, периодически накрапывал небольшой дождь.
"Конечно, это отвлекает. В теннисе есть традиции, что зрители во время матча должны находиться в тишине. С другой стороны – такая обстановка помогает привыкнуть к шуму. Потому что во время матча могут быть выкрики со стороны чужих болельщиков. Можно сказать, что это была боевая тренировка", – улыбнулся Кукушкин.
Андрей Голубев и Дмитрий Попко провели утреннюю тренировку на запасном корте и на главный выйдут только вечером.
"Мы еще не успели обменяться впечатлениями. Позже будет наша тренировка, посмотрим на месте. Наша задача – не обращать внимания ни на что и просто готовиться", – сказал Андрей Голубев.
Напомним, что в понедельник, 12 сентября, сборные Казахстана и России не смогли провести первую тренировку
на игровом корте из-за отсутствия покрытия "хард", которое было повреждено дождями – подушка-основа под центральный корт набухла, и корт, который был уложен ранее, "вздулся". По этой причине покрытие было удалено с корта.
Глава Федерации тенниса России и капитан сборной Шамиль Тарпищев назвал произошедшее "несчастным случаем" и предложил перенести матч на корт с покрытием "грунт", на что Казахстан ответил отказом
. Во вторник, 13 сентября, началась укладка нового покрытия
. Кроме того, на пресс-конференции Тарпищев заявил, что Россия не ставит целью победить
на Кубке Дэвиса.