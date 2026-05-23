Второй день проекта «Халық әуені» собрал около 7 тысяч гостей

В регионах Казахстана продолжается культурный проект «Халық әуені». Во второй день концертные программы посетили около 7 тысяч зрителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

В рамках концертно-гастрольного тура, проходящего с 21 по 23 мая, ведущие творческие коллективы выступают в 17 областях страны. Особое внимание уделено районным центрам и сельским населенным пунктам, где жители получили возможность увидеть концертные программы высокого художественного уровня.

Во второй день проекта зрителям были представлены традиционные песни, народная музыка, современные эстрадные произведения, хореографические постановки и фрагменты мюзиклов. В концертных программах приняли участие заслуженные артисты Казахстана Алтынбек Коразбаев и Айжан Нурмагамбетова, заслуженные деятели Казахстана Нурлан Онербаев, Курмаш Махан, Женис Ыскакова, Жанна Орынбасарова, оркестр «Отырар сазы», государственный танцевальный ансамбль «Салтанат», Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы, а также другие артисты и творческие коллективы.

Кроме того, в ряде регионов с участием артистов прошли мастер-классы и творческие встречи. Такие форматы позволяют не только представить зрителям концертные программы, но и расширить живой диалог между деятелями искусства и жителями регионов.

Проект «Халық әуені» направлен на повышение доступности культурных ценностей, популяризацию национального духовного наследия и укрепление культурных связей между регионами страны.

Реализация проекта стала возможной при поддержке АО «Народный Банк Казахстана». Всего в рамках концертно-гастрольного тура запланирован 51 концерт в регионах страны. Проект продлится до 23 мая.