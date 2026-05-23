Креативную индустрию и поддержку локальных инициатив обсудили в Астане

Культура
Айман Аманжолова
корреспондент

В креативном пространстве AU HUB в Астане состоялась встреча с представителями Министерства культуры и информации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В рамках визита участники ознакомились с деятельностью AU HUB - частного креативного хаба, объединяющего креаторов, молодежь, женщин-предпринимателей, НПО и творческие команды. В ходе экскурсии были представлены локальные бренды, изделия ремесленников, социальные и креативные проекты, медиаплощадки и работа Центра женских инициатив.

Участники встречи обсудили вопросы развития креативной индустрии, коммерциализации творчества, поддержки региональных инициатив, создания инфраструктуры для креаторов, а также продвижения локальных брендов через современные медиаформаты.

Отдельное внимание было уделено созданию платформы, где креаторы смогут презентовывать свои проекты, находить партнеров и расширять доступ к рынку.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии и реализации совместных инициатив, направленных на поддержку и развитие креативного сектора экономики.

#культура #искусство #МКИ

