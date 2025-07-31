Культурное наследие Казахстана: итоги первого полугодия

Культура
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На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 25 тысяч объектов историко-культурного наследия.

Фото: Минкультуры

В перечень памятников истории и культуры республиканского значения включены 265 объектов, около 12 тысяч имеют статус памятников местного значения. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 10 объектов культурного наследия страны.

В 2025 году Министерство культуры и информации внесло в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО две новые номинации. Первая — индивидуальная номинация «Скальные мечети полуострова Мангистау», включающая пять подземных мечетей: Бекет ата, Караман ата, Шопан ата, Шакпак ата и Султан эпе. Вторая — транснациональная номинация «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор», разработанная совместно с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, включающая шесть городищ: Отырар, Сауран, Ясы, Сыганак, Жанкент и памятники Жетыасарского оазиса.

Параллельно ведется подготовка серии транснациональных номинаций «Шелковый Путь: Каспийско-Волжский коридор» совместно с Азербайджаном, Туркменистаном, Ираном и Российской Федерацией.

В мае началась подготовка смешанной номинации культурного и природного наследия «Устюрт: природный ландшафт и охотничьи ловушки» с привлечением международных экспертов. В сентябре планируется подача номинационного досье в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этом году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия Казахстана включён обряд «Беташар», что довело общее число элементов до 14. Министерство подготовило и направило на оценку Межправительственному комитету ЮНЕСКО два новых элемента — «Салбурын» и «Эпос Алпамыс батыр». Продолжается совместная с узбекской стороной работа по номинациям «Искусство кесте-сюзанне» и «Тақия».

Документальное наследие Казахстана в международном реестре «Память мира» ЮНЕСКО представлено четырьмя коллекциями, среди которых рукописи Ходжи Ахмеда Яссауи, архивы международного антиядерного движения «Невада-Семей», документы «Архивные фонды Аральского моря» и недавно включённая рукопись «Хандар шежереcі».

Министерством разработан проект Комплексного плана по сохранению материального и нематериального наследия, который проходит согласование с государственными и местными исполнительными органами. Ведется работа по внесению поправок в законодательство, направленных на предотвращение незаконных археологических работ и обеспечение сохранности культурного наследия.

Важным направлением является создание национальной цифровой базы данных по объектам культурного наследия с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

В целях цифровизации сферы культуры прорабатывается вопрос внедрения электронного билетирования на историко-культурных объектах: городище Отырар, мавзолеях Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстанбаба, Карахана и Айша Биби.

#Минкультуры #наследие

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