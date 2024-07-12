Культурный диалог между странами и поколениями Международное сотрудничество 12 июля 2024 г. 2:54 10 Илья Пащенко Результаты проекта «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия» представили в Астане Выступая на пресс-конференции, посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас рассказал, что современное развитие Транскаспийского транспортного маршрута, соединяющего Центральную Азию с Европой, по сути, продиктовано стремлением возродить в усовершенствованном виде старый Шелковый путь. – Проект способствовал сохранению наследия наших предков и продвижению этого знаменитого культурного сокровища, объединяющего всю Центральную Азию. Мы надеемся, что проделанная работа поможет нам построить будущее, основанное на лучших традициях прошлого. А также привлечет многочисленных туристов, желающих выстроить свои собственные маршруты, позволяющие погрузиться в богатство местной природы и культуры во благо местному населению, – подчеркнул Кестутис Янкаускас. В свою очередь координатор проекта «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия» Маджер Массанов сообщил об основных направлениях важнейших мероприятий данного проекта. По его словам, основная часть проводимых работ охватывает восстановление объектов наследия вдоль Шелкового пути, развитие туристического потенциала и сохранение нематериального культурного наследия в странах-бенефициарах. Маджер Массанов также перечислил ключевые объекты культурного наследия Центральной Азии, на территории которых проводились реабилитационные работы. Это средневековые городища Кулан (Казахстан) и Красная Речка (Кыргызстан), Таджикский национальный парк (Таджикистан) и объект Всемирного наследия в Хиве (Узбекистан). – В 2015 году на территории городища Кулан были выявлены уникальные находки – красивейшая резьба по глине и настенная роспись. Сейчас обсуждается возможность выставить эти росписи в Национальном музее в Астане, – добавил Маджер Массанов. Директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич напомнил, что изучением Шелкового пути Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры занимается с 80-х годов прошлого века. Проект «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия», по его словам, является не только вкладом в эту историческую традицию, но и «важной составляющей культурного диалога между странами и поколениями», способной стимулировать развитие местных сообществ. Гостям пресс-конференции также презентовали виртуальную выставку уникальных музейных экспонатов, рассказывающую об истории Шелкового пути. Выставленные на ней предметы предоставили национальные музеи Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Туркменистана. Каждый гость мог увидеть сразу все экспонаты благодаря единой онлайн-площадке, демонстрирующей их в 2D- и 3D-форматах. Напомним, проект «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия» финансируется Европейским союзом и реализуется Региональным офисом ЮНЕСКО в Алматы с 2018 года. Он направлен на сохранение и продвижение культурного наследия Шелкового пути, а также на укрепление роли и вклада культуры в устойчивое развитие Центрально-Азиатского региона. #Шелковый путь #пресс-конференция #Центральная Азия