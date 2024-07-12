Культурный диалог между странами и поколениями

Международное сотрудничество
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Илья Пащенко

Результаты проекта «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия» представили в Астане

Выступая на пресс-конференции, посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас рассказал, что современное развитие Транс­каспийского транспортного марш­рута, соединяющего Цент­ральную Азию с Европой, по сути, продиктовано стремлением возродить в усовершенствованном виде старый Шелковый путь.

– Проект способствовал сохранению наследия наших предков и продвижению этого знаменитого культурного сокровища, объединяющего всю Центральную Азию. Мы надеемся, что проделанная работа поможет нам построить будущее, основанное на лучших традициях прошлого. А также привлечет многочисленных турис­тов, желающих выстроить свои собственные маршруты, позволяющие погрузиться в богатство местной природы и культуры во благо местному населению, – подчеркнул Кестутис Янкаускас.

В свою очередь координатор проекта «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия» Маджер Массанов сообщил об основных направлениях важнейших мероприятий данного проекта. По его словам, основная часть проводимых работ охватывает восстановление объек­тов наследия вдоль Шелкового пути, развитие туристического потенциала и сохранение нематериального культурного наследия в странах-бенефициарах. Маджер Массанов также перечислил ключевые объекты культурного наследия Центральной Азии, на территории которых проводились реабилитационные работы. Это средневековые городища Кулан (Казахстан) и Красная Речка (Кыргызстан), Таджикский нацио­нальный парк (Таджикистан) и объект Всемирного наследия в Хиве (Узбекистан).

– В 2015 году на территории городища Кулан были выявлены уникальные находки – красивейшая резьба по глине и настенная роспись. Сейчас обсуждается возможность выставить эти росписи в Национальном музее в Астане, – добавил Маджер Массанов.

Директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич напомнил, что изучением Шелкового пути Организация Объе­диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры занимается с 80-х годов прошлого века. Проект «Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия», по его словам, является не только вкладом в эту историческую традицию, но и «важной составляющей культурного диалога между странами и поколениями», способной стимулировать развитие местных сообществ.

Гостям пресс-конференции также презентовали виртуальную выставку уникальных музейных экспонатов, рассказывающую об истории Шелкового пути. Выставленные на ней предметы предоставили национальные музеи Рес­публики Казахстан, Кыргызской Республики, Респуб­лики Таджикистан, Республики Узбекистан и Туркменистана. Каждый гость мог увидеть сразу все экспонаты благодаря единой онлайн-площадке, демонстрирую­щей их в 2D- и 3D-форматах.

Напомним, проект «Коридоры наследия Шелкового пути в Цент­ральной Азии – международные аспекты Европейского года культурного наследия» финансируется­ Европейским союзом и реализуется Региональным офисом ЮНЕСКО в Алматы с 2018 года. Он направлен на сохранение и продвижение культурного нас­ледия Шелкового пути, а также на укрепление роли и вклада культуры в устойчивое развитие Центрально-Азиатского региона.

#Шелковый путь #пресс-конференция #Цент­ральная Азия

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