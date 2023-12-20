Культурный интерес

Министр культуры и информации РК Аида Балаева в рамках рабочей поездки во Францию встретилась с министром культуры этой страны Римой Абдул-Малак и провела встречу с президентом Музея Гиме Янник Линтц.

Во время переговоров с французской коллегой Аида Балаева подчеркнула, что сближение Франции и Казахстана после взаимных визитов президентов Касым-Жомарта Токаева и Эммануэля Макрона в ближайшее время будет отмечено крупными культурными проектами.

В рамках работы по интеграции казахского исторического и культурного наследия в глобальный гуманитарный ландшафт, его продвижению и всесторонней популяризации в ходе визита Президента Франции в Астану в ноябре 2023 года была достигнута предварительная договоренность о проведении выставки исторического наследия Казахстана в Музее восточных искусств Гиме.

Уже завершен проект по переводу контента французского детского канала TIJI на казахский язык, переведена на французский язык антология современной казахской поэзии и прозы.

Рима Абдул-Малак отметила, что сотрудничество с Казахстаном в культурно-гуманитарной сфере представляет особую значимость для Франции.

– В следующем году театр в Бельфоре примет большое число казахстанских артистов в рамках мероприятий длительностью в несколько месяцев. Сейчас работаем над организацией выставки, которая пройдет в Музее Гиме. С французской стороны есть большой интерес к тому, чтобы продвигать казахскую культуру здесь, во Франции. И я забочусь о том, чтобы французы по всей стране имели доступ к богатству вашей культуры, а не только те, кто живет в Париже или приезжает сюда, – отметила Рима Абдул-Малак.

Стороны договорились об организации взаимных визитов экспертов музейного искусства, реставраторов, реализации совместных кинопроектов международного уровня, создании детских мультипликационных и анимационных фильмов, мультсериалов, обучающих французскому языку.

В ходе встречи главы МКИ с президентом Музея Гиме обсуждались детали предстоящей выставки.

Всемирно известный Музей Гиме владеет самой полной в мире и крупнейшей в Европе коллекцией азиатского искусства. Янник Линтц сообщила, что в хранилищах есть несколько артефактов и из Казахстана, но с учетом интереса публики музею хотелось бы представить более значимые экспонаты, характеризующие казахскую культуру и историю.

– Здесь, в Европе, и особенно во Франции, многие сейчас понимают значение региона мира, который был частью Великого шелкового пути. Мы также понимаем, что это важный перекресток культур, связывающий Восток и Запад, Север и Юг. Очень важно в сегодняшнем мире иметь возможность показать регион, который символизирует встречи культур. Нужно рассказать о том, как Казахстан связан с большой мировой историей, – подчеркнула Янник Линтц.

В свою очередь Аида Балаева отметила, что в экспозицию национальной выставки «Культурный код казахской степной цивилизации» войдут знаковые для истории и культуры экспонаты, ранее не представляемые зарубежному зрителю, отмечается в сообщении МКИ.

– Безусловно, выставка позволит продемонстрировать богатое и уникальное культурное наследие нашей страны, укрепить дружественные связи между государствами, – подчеркнула министр.