Культурный интерес

Статьи
2
Лилия Сыздыкова

Уникальная выставка «Культурный код казахской степной цивилизации» пройдет в Музее Гиме в Париже.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева в рамках рабочей поездки во Францию встретилась с министром культуры этой страны Римой Абдул-Малак и провела встречу с президентом Музея Гиме Янник Линтц.

Во время переговоров с французской коллегой Аида Балаева подчеркнула, что сближение Франции и Казахстана после взаимных визитов президентов Касым-Жомарта Токаева и Эммануэля Макрона в ближайшее время будет отмечено крупными культурными проектами.

В рамках работы по интеграции казахского исторического и культурного наследия в глобальный гуманитарный ландшафт, его продвижению и всесторонней популяризации в ходе визита Президента Франции в Астану в ноябре 2023 года была достигнута предварительная договоренность о проведении выставки исторического наследия Казахстана в Музее восточных искусств Гиме.

Уже завершен проект по переводу контента французского детского канала TIJI на казахский язык, переведена на французский язык антология современной казахской поэзии и прозы.

Рима Абдул-Малак отметила, что сотрудничество с Казахстаном в культурно-гуманитарной сфере представляет особую значимость для Франции.

– В следующем году театр в Бельфоре примет большое число казахстанских артистов в рамках мероприятий длительностью в несколько месяцев. Сейчас работаем над организацией выставки, которая пройдет в Музее Гиме. С французской стороны есть большой интерес к тому, чтобы продвигать казахскую культуру здесь, во Франции. И я забочусь о том, чтобы французы по всей стране имели доступ к богатству вашей культуры, а не только те, кто живет в Париже или приезжает сюда, – отметила Рима Абдул-Малак.

Стороны договорились об организации взаимных визитов экспертов музейного искусства, реставраторов, реализации совместных кинопроектов международного уровня, создании детских мультипликационных и анимационных фильмов, мультсериалов, обучающих французскому языку.

В ходе встречи главы МКИ с президентом Музея Гиме обсуждались детали предстоящей выставки.

Всемирно известный Музей Гиме владеет самой полной в мире и крупнейшей в Европе коллекцией азиатского искусства. Янник Линтц сообщила, что в хранилищах есть несколько артефактов и из Казахстана, но с учетом интереса публики музею хотелось бы представить более значимые экспонаты, характеризующие казахскую культуру и историю.

– Здесь, в Европе, и особенно во Франции, многие сейчас понимают значение региона мира, который был частью Великого шелкового пути. Мы также понимаем, что это важный перекресток культур, связывающий Восток и Запад, Север и Юг. Очень важно в сегодняшнем мире иметь возможность показать регион, который символизирует встречи культур. Нужно рассказать о том, как Казахстан связан с большой мировой историей, – подчеркнула Янник Линтц.

В свою очередь Аида Балаева отметила, что в экспозицию национальной выставки «Культурный код казахской степной цивилизации» войдут знаковые для истории и культуры экспонаты, ранее не представляемые зарубежному зрителю, отмечается в сообщении МКИ.

– Безусловно, выставка позволит продемонстрировать богатое и уникальное культурное наследие нашей страны, укрепить дружественные связи между государствами, – подчеркнула министр.

#казахстан #культура #Франция #выставка #Музей Гиме

Популярное

Все
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Через тернии к звездам
Дома на… дне
В Восточно-Казахстанской области всего 13% полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям
По маршруту попутного ветра
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Невиртуальные медали
Локация с похутукавой
Десятиклассницы области Абай разработали проект под названием «Экобайк»
Победа на День Независимости
Коллективно к безопасности
В снежном плену
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
В борьбе за автономию и исконные земли
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
«Я наполнен тревожными токами века…»
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Как шла борьба за независимость
Босса-нова по-казахски
Мергены показали класс
ЗакОСИть не получится
Скот на 20 млн тенге исчез с фермы в области Абай
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Еще больше народного участия
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

В снежном плену
Победа на День Независимости
Локация с похутукавой
Невиртуальные медали

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]