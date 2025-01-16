Культурный опыт

Им открыты двери таких сокровищниц мировой культуры, как парижский Лувр, музеи Италии, Турции, Сингапура, Южной Кореи и других стран, с которыми налажено сотрудничество. Такие командировки стали возможны благодаря поддержке акимата Алматы.

– Полученный опыт позволяет нашим музееведам перенимать передовые мировые практики и применять их для сохранения и популяризации культурного наследия, – отметила директор Объединения музеев города Алматы Ляззат Сагиндикова.

Опыт, безусловно, пригождается. За истекшие два года Объединение музеев Алматы организовало девять международных выставок, в том числе экспозиции в Италии, Южной Корее, Турции, Австрии, других европейских странах. Не менее важно, что минувший год стал рекордным и для музеев мегаполиса: доход учреждений от продажи билетов составил 85 млн тенге, а это на 25 млн больше, чем в 2023-м. Музеи Алматы в 2024 году посетили 309 тыс. человек.

– Такие показатели свидетельствуют о повышении интереса к музейным учреждениям не только среди жителей Алматы, но и среди туристов, – подчеркнула Ляззат Сагиндикова. – Мы видим, что современные музеи могут успешно сочетать популяризацию исторического наследия, образовательные функции и достижение высоких финансовых результатов.