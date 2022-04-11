Решением правления АО «Самрук-Қазына» Курмангазы Исказиев назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ). Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданному заявлению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института имени В.И. Ленина по специальности «Горный инженер-геолог». В 2006 году защитил в Томском политехническом университете диссертацию с присвоением квалификации «кандидат геолого-минералогических наук». В 2021 году в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина защитил диссертацию с присвоением ученой степени доктора геолого-минералогических наук. Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники имени Аль-Фараби (2015 г.).

Трудовую деятельность начал в 1985 году в производственном объединении «Эмбанефть», где в последующем прошел все ступени производства от оператора до генерального директора АО «Эмбамунайгаз».

С 2006 по 2008 год занимал должности заместителя директора департамента геологии и разработки, директора департамента геологии и разработки АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

С 2008 по 2015 год работал в АО НК «КазМунайГаз» исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем председателя правления «КазМунайГаза» по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии.

С 2015 по 2018 год – генеральный директор (председатель правления) АО «Эмбамунайгаз», генеральный директор (председатель правления) АО «Разведка и добыча «КазМунайГаз».

С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по разведке, добыче и нефтесервисам, заместитель председателя правления КМГ по геологии и разведке.

С 2020 года – генеральный директор (председатель правления) АО «Разведка и добыча «КазМунайГаз».

С февраля 2022 года – заместитель председателя правления КМГ по разведке и добыче.