В Южной Африке приветствуют курс на построение нового Казахстана.

Руководство Фонда Т. Манделы и G-Global Africa считают Послание Президента РК «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» историческим для нашей страны и демонстрирующим незаурядные качества казахстанского лидера. А последовательное продвижение по намеченному пути реформ и преобразований позволит нашей стране расти и поступательно развиваться как современная нация и экономика.

«В этом году Послание Президента Казахстана проходило на фоне начавшейся мировой турбулентности, беспрецедентной после холодной войны. Первое наше наблюдение заключается в том, что подобное развитие ситуации не стало причиной для отвлечения внимания Главы государства и концентрации сугубо на внешних делах, в частности, региональной геополитической повестке дня. Данное Послание, как и следовало, на наш взгляд, поступить в подобной ситуации, было прежде всего сфокусировано на чаяниях народа Казахстана.

Президент как видный, рассудительный политик, искусный дипломат и здравомыслящий человек избрал основным прио­ритетом важность укрепления Независимости Казахстана в качестве самой дорогой ценности, главного и священного достояния его граждан. Это невозможно переоценить в свете того, что сейчас происходит в евразийской части мира. Свободу и Независимость нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, и любой современный мудрый лидер должен подчеркивать важность таких вопросов, как Воля и Суверенитет, поскольку сегодняшнее поколение должно передать их грядущим. Столь же поучительна в этом отношении и история периода после демонтажа режима апартеида в Южной Африке. Вот почему Мадиба Нельсон Мандела, которого во всем мире называют «лидером-иконой», призывал цивилизацию продолжать долгий путь к Свободе», – говорится в письме, подписанном старшей внучкой Нельсона Манделы, основателем Фонда Т. Манделы, председателем G-Global Africa Ндилекой Манделой и членом правления Фонда Т. Манделы и G-Global Africa, главным редактором журнала Diplomatic Informer Magazine South Africa Сьюзан Новелой.

Они также подчеркивают муд­рость стратегического намерения Президента Токаева построить более сильный новый Казахстан на основе экономических и политических реформ, идущих в ногу с современным миром и чаяниями людей.

«Постоянно реформирующееся и развивающееся государство сохраняет свою актуальность для всех своих граждан как в настоящем, так и будущем. Именно сочетание экономических и политических реформ – вот что лежит в основе обеспечения достойного уровня жизни. Это также является важной основой для процветания и устойчивых прав человека», – отмечают авторы письма.

Особое внимание акцентируют они также на заявлении Главы государства об отходе от суперпрезидентской системы правления в сторону модели с сильной президентской властью, но без чрезмерных полномочий, опирающейся на влиятельный демократический Парламент с более широким участием граж­дан, что позволит обеспечить подотчетное правительство. Такие нововведения, по мнению руководства Фонда Т. Манделы, обеспечат преграду для коррупции и злоупотреблений властью на всех уровнях.

В комментарии Ндилеки Манделы и Сьюзан Новелы также отмечается, что сегодня во многих странах мира национальные конституции постепенно, но все больше приводятся в соответствие с глобальным эталоном высокого уровня свобод, обеспечивая представленность народа во власти и подотчетность правительств перед своими граж­данами. В связи с этим большое значение приобретают разъяс­нения по вопросам конституционности – как для простых граждан, так и для прокуроров и омбудсменов.

«В этом ключе заслуживает всяческих похвал и намеченное в Казахстане преобразование Конституционного совета в Конституционный суд. Так, в соответствии с международной практикой, подобное новшество позволит более эффективно применять положения Основного закона. Для нас, как для правозащитников, эта инициатива также является важным шагом, поскольку она содействует построению более справедливого и сбалансированного правового государства, защищающего конституционные права своих граждан», – акцентируют руководители Фонда Т. Манделы и G-Global Africa.

Отмечают они также важность масштабных реформ избирательной и представительной систем, изменений в административно-территориальном устройстве Казахстана. Так, создание трех новых областей, по мнению авторов письма, придаст динамизм развитию Казахстана, обеспечит региональную справедливость и будет иметь мультипликативный эффект. А переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель выборов в Мажилис и маслихаты обеспечит гармоничность, так как будет полностью учитывать права всех граждан. Не менее важны и объявленные изменения полномочий Мажилиса и Сената.

«Эти три реформы кажутся нам полноценно отражающими интересы казахстанцев как на национальном, так и региональном уровне. Кроме того, они повысят как инклюзивность, так и подот­четность. С другой стороны, ни одна из ветвей государственной власти – ни исполнительная, ни законодательная, ни судебная – не должны являться «неприкасаемыми» (рассматриваться в качестве «священных коров»). Именно этот принцип обеспечит комплексные реформы на всех уровнях. И тогда казахстанские власти смогут, насколько это возможно, максимально обеспечить участие своих граждан в государст­венном управлении – от самых низких до самых высших уровней», – подчеркивается в письме.

В социально-экономических вопросах самое «яркое и приятное наблюдение», по мнению Ндилеки Манделы и Сьюзан Новелы, это «последовательность курса экономической политики, выработанного за последние годы, но ставшего успешным благодаря в том числе и мудрым решениям прошлого», ведь именно в последовательности заключается устойчивость. Они также подчеркивают, что ключевыми макроэкономическими переменными, такими как инфляция, экономический рост, занятость, финансовая стабильность, «в Казахстане управляют целостно и с уклоном на развитие, чтобы обеспечить устойчивое экономическое будущее».

Что касается гуманитарных вопросов, здесь правозащитники особо отметили следующие реформы, озвученные в Послании: укрепление правозащитных институтов; право граждан обращаться в Конституционный суд для подачи соответствующих исков, которое будет реализовано с его созданием; конституционная отмена смертной казни; расширение участия казахстанцев в отправлении правосудия через суды присяжных; повышение свободы и конкурентоспособности казахстанских СМИ; усиление роли гражданского общества.

«В целом в рамках Послания Президента РК народу Казах­стана знаменательны следующие моменты: оно всеобъемлющее и охватывает все ключевые аспекты экономики, политики, а также гражданских свобод; оно основано на казахских традициях мудрого руководства, характеризующихся преемственностью, последовательностью и устойчивостью; оно серьезно нацелено на конкретные действия, что обусловлено решительной и убедительной политикой Президента Токаева, сосредоточенной на всех аспектах человеческого существования.

Если Казахстан продолжит идти по этому пути, эта ведущая страна Центральной Азии будет и впредь расти и поступательно развиваться как современная нация и экономика. Все начинается с решительного и дальновидного руководства – и нынешнее Послание является тому ярким примером!» – подчеркивают руководители Фонда Т. Манделы и G-Global Africa.