Курсантов учат морскому делу

Армия
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Маргулан Бейсекенов

В Актау на базе воинской части 29011 Военно-морских сил завершилась морская практика курсантов второго курса военно-морской кафедры Военного института Сил воздушной обороны им. Т. Бигельдинова.

фото пресс-службы МО

В течение месяца будущие офицеры осваивали теорию и практику морской службы. Программа включала навигацию, действия в аварийных ситуациях, обеспечение безопасности, взаимодействие в составе корабельного экипажа. Учебные выходы в казахстанский сектор Каспия стали ключевым этапом: на практике курсанты закрепили знания и адаптировались к условиям морской службы.

– Мы впервые отрабатывали действия в аварийных ситуациях на борту военного корабля. Было важно строго соблюдать меры безопаснос­ти. За этот месяц я получил неоценимый опыт, который пригодится в дальнейшей службе, – рассказывает курсант Эльдар Калабай.

Как сообщает пресс-служба Минис­терства обороны, по итогам практики курсанты сдали зачеты по основным дисциплинам морской подготовки. Командование высоко оценило их ответственность и профессиональные навыки, отметив, что такие мероприятия играют важную роль в подготовке будущих офицеров Военно-морских сил.

Морская практика помогает курсантам развить дисциплину, самостоятельность и устойчивость к нагрузкам – все, что необходимо для службы в подразделениях Военно-морских сил Вооруженных сил РК.

#Актау #ВМС #курсанты

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