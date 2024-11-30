Куйректыколь: редкоземельные металлы на $20 миллиардов

Наука
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Месторождение демонстрирует значительный потенциал Казахстана в добыче редкоземельных металлов, которые востребованы в высокотехнологичных отраслях, передает Kazpravda.kz

Фото: mmetalloprom.ru

Комитетом геологии завершены поисковые работы на участке Куйректыколь, расположенном в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщает пресс-служба ведомства. Исследования, начатые в 2022 году, проводились на площади 64,2 км² и включали комплексные методы изучения недр.

За период исследований выполнены следующие виды работ: поисковые маршруты — 126 п.км; бурение — 33 скважины общей длиной 5237 метров; геологическая и фотодокументация керна — 4713,3 п.м.; отбор проб: 1228 геохимических проб и 1124 керновых.

Участок Куйректыколь сложен в основном средними и кислыми эффузивными породами машанской свиты нижнего-среднего девона, их эффузивно-обломочными разностями, субвулканическими щелочными кислыми образованиями среднего девона, субщелочными и щелочными кислыми интрузиями и, в подчиненном количестве, терригенными отложениями карбона. Все перечисленные породы содержат промышленные концентрации редкоземельных элементов.

По итогам выделены четыре перспективные площади: Дос 1, Дос 2, Дос 3 и Иргиз, на которых проведена оценка ресурсов на сумму 935,4 тыс. тонн и подсчитаны запасы – 795,8 тыс. тонн. При этом, по предварительным данным имеется возможность увеличить запасы в 2 раза.

Куйректыколь демонстрирует значительный потенциал Казахстана в добыче редкоземельных металлов, которые востребованы в высокотехнологичных отраслях. Данные результаты будут способствовать привлечению инвестиций в развитие недропользования и укреплению позиций Казахстана на международном рынке стратегических металлов.

#геология #редкоземельные металлы #Куйректыколь

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