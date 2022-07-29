Квартиры и земельные участки обещала алматинка, представляясь госслужащей

Подозреваемую в совершении серии мошенничеств задержали полицейские Наурызбайского района Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

«За совершение преступлений, предусмотренных ст.190 ч 3 п.1 УК РК, сотрудниками нашего подразделения задержана гр.Ч.,1963 года рождения, которая, представляясь сотрудницей жилищной инспекции, злоупотребляя доверием граждан, обещала им содействие в получении по государственной программе квартиры или земельного участка. При этом, у желающих она получала задатки от 100 то 900 тысяч тенге. В настоящее время установлена причастность подозреваемой к трем аналогичным обманам. Не исключаем, что потерпевших может быть больше. В этой связи призывам граждан внимательно всмотреться в это лицо и, в случае опознания, связаться с нами по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02 и 8-778-622-02-19», - информировал начальник управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Аханов.