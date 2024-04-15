Кюи, рожденные в Шу

«Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя. Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовнос­ти нашей страны. Знаменитый кюй «Ерке сылқым» и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание. Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме Главы государства.

Абдимомын Желдибаев родился 15 октября 1934 года в районе Шу Жамбылской области. Пос­ле окончания Джамбулского культпросветучилища, а затем Алматинской консерватории организовал в родном Шу ансамбль «Шу еркесі». Поставив целью пропагандировать казахское традиционное музыкальное искусство, он очень быстро стал известен как сочинитель и исполнитель кюев.

В совершенстве владея такими формами, как шертпе-кюй и токпе-кюй, что вообще-то является достаточно редким явлением, он создал новый жанр этого музыкального произведения – кюй-дастан. «Кюй – это повесть, зак­люченная в звуки», – говорил он.

За свою долгую жизнь Абдимомын Желдибаев написал больше 70 кюев. Его мелодии покорили ценителей традиционного искусства в Казахстане и Кыргызстане, прочно вошли в репертуар Государственного оркестра народных инструментов им. Курмангазы. «Бозжігіт», «Ыдырыс», «Жетысу», «Көкшолақ», «Өмір-дастан», «Толғау», «Самғау», «Шабыт», «Аулие ата», «Төле би толғауы», «Тұран елі»… После обретения нашей страной независимости Абдимомын Желдибаев много работал в песенном жанре («Сулутур», «Байдибеков луг» и другие композиции).

Самый знаменитый его кюй – «Ерке сылқым» – вошел в Золотой фонд казахской музыкальной культуры. В Шу, на родине композитора-кюйши, воздвигнут единственный в Казахстане памятник кюю, представшему в образе юной девушки в национальном костюме.

Идею «Ерке сылқым» автор вынашивал многие годы, а родился прекрасный кюй, ставший гимном юности и чистой любви, «в один прекрасный день». Первым его исполнил Жамбылский ансамбль «Алатау», а затем он почти сразу же вошел в репертуар академических музыкальных коллективов Казахстана.

По мнению композитора-музыковеда Владимира Питерцева, Абдимомын Желдибаев, расширив форму музыкального произведения, превратил традиционный кюй казахов в сагу, настоящую легенду, обогатив тем самым содержание казахских мелодий.

– Я несколько месяцев записывал одну мелодию для оркестра, а «Төле би толғауы» записал всего за 20 дней, – рассказывал он. – Этот кюй действительно впечатляет своей глубиной и масштабностью. И если «Төле би толғауы» можно назвать симфонией, состоящей из трех частей, то в «Ерке сылқым» я влюбился так, что научился играть на домбре, чтобы исполнять его самому.

Композитор посвятил этому кюю, где создал целую «страну любви», 20 лет своей жизни.

– Кюю нужны верность и чис­тота. Без этих двух составляющих не достучаться до сердец слушателей, – считал он. – Жизнь халтуры коротка. Мои кюи рождаются после долгих раздумий. Так было с кюем «Ерке сылқым». Его героиня – реальный человек. Я любил эту девушку. Чувства у нас были взаимными, но судьбе было угодно, чтобы мы не были вмес­те. С возрастом она стала немного другой, время наложило печать на ее прекрасный лик, но мои чувства к ней не старели. Мыс­ленно разговаривая с любимой, я сравнивал ее то с полной луной, то с раскрывающимся цветком, но это не передавало красоту ее души и лика. Наконец я понял, что могу сделать это только через музыку. Мне потребовалось 20 лет, чтобы найти мелодию «Ерке сылқым». Со временем образ любимой стал для меня символом всех казахских девушек. Как же они красивы! Плавные движения и походка, кокетливый взгляд… Даже баловство идет им. Видимо, у меня получилось передать совокупность сложившегося в моем сердце образа, раз этот кюй стал национальным дос­тоянием страны.