Кюи звучат на пяти континентах

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Лилия Сыздыкова

Радиостанции мира в честь праздника Наурыз включили казахские кюи в программу своих музыкальных эфиров.

фото из архива "КП"

По предложению Министерства культуры и информации и при содействии Министерства иностранных дел, загранучреж­дений РК и иностранных партнеров впервые радиостанции мира поздравляют народ Казахстана с праздником Наурыз и знакомят радиослушателей с яркими казахскими кюями.

Величественные кюи в исполнении оркестра имени Курмангазы звучат в эфире популярных радиостанций на пяти континентах, рассказал на брифинге в МИД официальный представитель министерства Айбек Смадияров.

– Музыка Великой степи создает атмосферу светлого весеннего праздника Наурыз, став торжественным посланием добра во всем мире. В свои плейлисты кюи включили радиостанции Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Китая, Монголии, России, Кыргызстана, Ирана, Эфиопии, ЮАР, Марокко, Турции, Грузии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Испании, Бразилии и США, – отметил Айбек Смадияров.

#музыка #Наурыз #празднование #кюй #радиостанции

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