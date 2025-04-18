Возрождая бренд

Кызылжар – крупное по северным меркам село, относящееся к сельской зоне моногорода Аксу. Располагается оно в 40 км от областного центра и давно вошло в группу опорных. Здесь живут более 2 800 человек. К сельскому округу относятся еще пять малых сел, а его общее население превышает 3,5 тыс., но сегодня речь пойдет именно о Кызылжаре. Для павлодарского Прииртышья это название давно стало брендом – на прилавках местных магазинов хорошая хозяйка из всего ассортимента выбирала именно кызылжарскую курицу, качественную мясную продукцию ценили.

Десятилетиями птицефабрика была здесь селообразующим предприя­тием. Ее открыли еще в начале 60-х годов прошлого века, правда, изначально она была яичного направления. Но после распада Союза многое в нашей жизни изменилось, и в судьбе этого субъекта бизнеса тоже были тяжелые 90-е, бартер, задержка зарплаты, банкротство. И дальше не раз здесь происходила смена владельца, а потому и останавливалась птицефабрика тоже не единожды. Пос­ледний непростой период пришелся на февраль 2022 года – предприятие лишилось субсидий, корма сильно подорожали, в итоге производство, только недавно запущенное после модернизации, было остановлено, а без работы остались свыше 150 человек.

– Для кызылжарцев это было непростое время – даже некоторая паника ощущалась. Когда я был избран акимом округа, в августе 2022 года, настроение у людей было совершенно иное, нежели сейчас, отчасти депрессивное, – рассказывает аким Даулет Абильдинов. – Многие нуждались в работе, и мы при поддержке городских властей устроили на общественные работы более 50 человек, что было выходом из сложной ситуации для многих семей.

Сейчас птицефабрика восстановила работу, туда уже приняли 145 сотрудников, часть привозят из соседних сел, и все еще не хватает рабочих рук. Но кызылжарцы, которые за эти два года устроились на другие предприятия, раздумывают о возвращении в родные пенаты.

Новость о возрождении Кызылжарской птицефабрики мгновенно облетела все региональные СМИ и паблики соцсетей. Сюда заезжал и аким области во время рабочей поездки в Аксу и его сельскую зону, чтобы встретиться с новым инвес­тором – предпринимателем из Астаны Айдаром Нигметовым.

На сегодня в «Кызылжар Кус» вложено 5 млрд тенге инвестиций, из которых 1,5 млрд в восстановление объектов, а остальные средства были направлены на погашение долгов, покупку оборудования и пополнение оборотных средств.

– Мы зашли сюда в июне 2024 года – можете представить, что здесь было пос­ле двухлетнего простоя, – рассказывает исполнительный директор птицефабрики Ермек Рахимов. – Сложность была в том, что оборудование все европейского производства, и нам пришлось искать комплектующие, приглашать специалистов из Турции, Германии.

В советское время птицефабрика располагала 18 птичниками, но до наших дней дошли девять. Их использовали и при прежних хозяевах, чтобы получать в год до 5 тыс. тонн мяса птицы. Однако такой мощности для стабильной рентабельности мало, а потому в планах инвестора двукратное расширение – еще девять птичников должны установить в 2026 году.

Стоит отметить, что птицефабрика стала частью агрохолдинга, а потому немалую часть сырья для производства кормов – пшеницу – будут выращивать на собственных полях в Акмолинской области. В общем-то, у предприятия есть и отдаленная перспектива выращивать свои корма рядом с Кызылжаром, но для этого здесь нужно организовать орошаемый клин – земля-то есть, а инфраструктуры – нет. Если тянуть водовод напрямую от Иртыша, то это будет затратно, ведь расстояние больше 14 км. Однако как источник воды можно было бы использовать ближайшую протоку Малайку, только вот прежде нужно расчистить и углубить дно этой речушки. В советское время близ этого места стояла насосная, был забор воды, но все это безнадежно утрачено – нужно проводить все работы с нуля. Откровенно говоря, инвес­тору пока не до этого – первым делом предстоит выйти на полную мощность мясного производства.

– Пока запустили четыре птичника, сейчас идет оборудование для пяти оставшихся. В середине мая заработаем на полную мощность, которая возможна на данный момент – 4,5–5 тысяч тонн мяса в год, – продолжает Ермек Рахимов. – Но уже сейчас получаем продукцию. Закупили яйцо в Караганде, в начале февраля заложили в инкубатор первую партию в 50 тысяч, 28 февраля заселили бройлеров в птичники, а 8–10 апреля был первый забой. Пока вся наша продукция будет замороженная, и вскоре бренд «Кызыл­жар Кус» вновь появится на прилавках магазинов Павлодарской области. Уверен, что качество оценят – у нас идет ручной забой, внедрена система пищевой безопасности ХАССП, продукция халяльная, широкий ассортимент по разделке.

Предстоит решить проблему нехватки рабочих кадров – только для первой очереди нужно еще около 150 сотрудников. Пока птицефабрика работает вполсилы, рабочим кадрам предлагают зарплату в 180–200 тыс. тенге. Это неплохой доход по местным меркам, а потому руководство предприятия рассчитывает, что люди сюда вернутся.

Не фабрикой единой

О том, что птицефабрике еще предстоит преодолеть некоторое недоверие местных жителей и побороться за трудовые ресурсы с другими компаниями, говорит и аким сельского округа – Даулет Абильдинов отмечает, что вокруг немало сельхозпредприятий, которые просто так своих сотрудников не отпустят.

– Большое преимущество Кызылжара в том, что село находится недалеко от города, в Павлодар пять раз в день ездит микроавтобус, и многие наши жители работают там на промышленных предприя­тиях. Плюс рядом построили новую молочно-товарную ферму, где трудятся примерно 60 кызылжарцев, есть мясоперерабатывающий комбинат в пригороде Павлодара, который организовал развозку к нам для 40 человек, – приводит цифры аким. – После предыдущей остановки птицефабрики народ уже адаптировался.

Это можно увидеть и по местной статистике. Например, третий год положительное сальдо населения – и рождается больше, чем умирает, и плюс переезжают в село из других районов области. Идет на снижение число семей, получающих АСП: в 2023 году на весь округ их было 18, в прошлом году – 14, в этом – уже 10.

Кроме того, многие кызылжарцы стали активно заниматься личным подсобным хозяйством: из 700 дворов в половине держат скот. Общее поголовье превышает­ 5 300 КРС, 6 500 овец, 2 500 лошадей. Благо в Кызылжаре нет проблем ни с пастбищами – нужные площади были вовремя зарезервированы за сельским округом (6,5 тыс. га при прежнем акиме, и нынешний довел цифру до 10 тыс. га), ни с сенокосными угодьями в пойме. Кто-то занялся бизнесом – в селе дейст­вуют четыре магазина, есть шиномонтаж, вскоре молодой специалист откроет современный барбершоп, есть планы у сельчан по созданию СТО.

Конечно же, рост числа жителей требует и вложений в социальный блок со стороны местных властей. Взять, к примеру, школу и действующий при ней мини-центр: сегодня здесь более 400 учеников и почти 50 дошколят, но уже в следующем году школа вернется­ к двухсменному режиму (такое уже было в самые тучные годы Кызылжара), а в очереди на место в мини-центр – 24 дошкольника.

– Мы будем готовить ПСД на строи­тельство отдельного детского сада на 150 мест, пока такого объекта у нас нет. В новой школе пока потребности нет, но вот в существующей нужен ремонт. Несколько лет назад здесь капитально отремонтировали кровлю, но работы еще хватает, – рассказывает о планах аким. – Мы построили в Кызылжаре четыре двухквартирных дома, будем заселять в них многодетные семьи из числа очередников. Правда, немало тех, кто хочет получить квартиру в городе Аксу, поскольку мы относимся к его сельской зоне, но убеждаем людей, что здесь у них гораздо больше перспектив.

Трудности постепенно преодолеваются. В прошлом году закрыли проблемный вопрос с качеством питьевой воды: цент­ральный водопровод действовал давно, но очистка была никудышной. В рамках блочного бюджета выделили 40 млн тенге, установили асманную систему очистки, и теперь кызылжарская вода соответствует всем нормам.

Вопросы благоустройства всегда актуаль­ны – не все дороги заасфальтированы, не все улицы освещены, хотя этот момент стараются закрывать за счет бюджета четвертого уровня. Он, кстати, вырос за последние пару лет – был 6 млн, сейчас уже 12 млн. С восстановлением птицефабрики ждут и новых пополнений, а значит, смогут решать чуть больше вопросов самостоятельно. Но, конечно же, без финансовой поддержки сверху не построить всего, о чем мечтают кызылжарцы для своего села.

Например, о полноразмерном футбольном поле, на которое уже даже ПСД готова, но пока вопрос со средствами не определен. А поле бы не помешало, потому что существующее мини-футбольное с нагрузкой уже не справляется. Футбольные команды Кызылжара разных возрастов не раз побеждали на районных и областных турнирах – тренируются здесь дети, взрослые и днем, и вечером. Зимой также востребован футбольный корт, летом – уличные тренажеры, на которых и бабушки занимаются. В физкультурно-оздоровительном комплексе ангарного типа действуют четыре секции – волейбола, баскетбола, тогызкумалака и самая массовая – по футболу.

Если продолжить речь о соцобъектах Кызылжара, то нельзя не сказать о местной врачебной амбулатории. Построили ее в 2021 году: она отлично оборудована, есть здесь прививочный и процедурный кабинеты, появилось физиоотделение, чего в старом здании не было, дневной стационар.

– Условия отличные созданы и для пациентов, и для персонала, – рассказывает врач общей практики Замир Жайкбаев. – Помимо меня, медпомощь людям оказывают три медсестры, акушерка, санитар. До этого я был врачом на скорой – там все было в бешеном ритме, но это была хорошая школа. Сейчас мне нравится работать на участке в Кызылжарском округе. В селе народ понимающий, спокойный, культурный, к врачу прислушивается.

В новой амбулатории также разместили и трассовый пункт скорой медицинской помощи, который прежде базировался в административном здании птицефабрики.

Ими гордится село

Вообще, с птицефабрикой в той или иной степени связана большая часть сельских объектов. Например, культурно-досуговый центр был построен здесь в 1974 году силами предприятия. Удалось его сохранить по сей день, но нужен ремонт. В этом году начнут с главного – будут восстанавливать котельную КДЦ, чтобы в помещениях потеплело. Это особенно важно, ведь здесь ежедневно занимаются дети.

Культурный организатор КДЦ Нурбике Хасанова рассказывает, что на их базе проходят все культурно-массовые мероприятия, сходы, литературные вечера в честь юбиляров – в большом зале на 240 мест бывают и аншлаги, особенно на концертах в честь 8 Марта и перед Новым годом, когда в постановках участвуют по 60–70 человек. Здесь же находится библио­тека, а главное – действуют три больших коллектива: вокальный кружок «Сенім», вокальный ансамбль бабушек «Жайсан» и самый крупный – хореографический коллектив «Баян сулу» с 15-летней историей, который посещают 40 детей.

Возглавляет его Джаника Избасарова – коренная кызылжарка, которая вернулась в родное село после учебы в колледже. Сначала поработала год учителем, но душа требовала творчества, поэтому 15 лет назад она с удовольствием откликнулась на просьбу создать танцевальный кружок при КДЦ.

– Начинали с малого – было всего шесть девочек, – вспоминает хореограф. – Но за полмесяца мы поставили с ними шесть танцев, а буквально за пару месяцев соб­рался коллектив из 20 детей. А сейчас уже действуют три возрастные группы. В 2014 году был полный состав мальчиков, но после их выпуска остаются одни девочки. Мальчишки у нас к футболу тяготеют.

Направление выбрали народное, но не ограничиваются казахскими и русскими танцами – в активе коллектива есть испанский, уйгурский, узбекский, индийский, китайский и другие номера. Джаника ищет информацию в Интернете, делает наброски танца на бумаге, а потом уже объясняет своим воспитанницам суть и рисунок танца.

Мастерство педагога и талант юных танцовщиц оценили не только зрители Кызылжара, но и жюри самых разных конкурсов – районных, областных, рес­публиканских, где «Баян сулу» не раз завоевывал призовые места.

Девятиклассница Индира Жумабай уже пять лет ходит на танцы в КДЦ, все девчонки стали друг другу родными. Неудивительно, ведь педагог сумела соз­дать не просто творческую атмосферу, а почти семейную, говорит Индира. Свою будущую профессию она хочет связать с туризмом, но надеется, что сможет продолжать свое хобби и танцевать всю жизнь. А пока девочка с нетерпением ждет выступления к 9 Мая, ведь хореограф готовит грандиозную постановку. Будет большой концерт на сцене, установленной возле обелиска Славы с именами кызылжарских фронтовиков – на войну отсюда ушли почти 150 человек.

– Мы готовим флешмоб – соединим для него три группы, ну и, конечно, танцы под музыку военных лет, начиная с «Эх, путь дорожка» и заканчивая «Синим платочком», – делится планами Джаника Избасарова. – «Смуглянку» обязательно включу с элементами импровизации – постараюсь привлечь парней из школы. Это очень важный праздник, и односельчане всегда в этот день вместе.

В ожидании праздника

Уже ждет 9 Мая и еще один житель Кызылжара – Михаил Васильевич Полтев. В этот день отметить 80-летие Великой Победы у него соберутся многочисленные родные и близкие – приедут дочки, внуки, друзья семьи. В Кызылжаре все знают Михаила Васильевича, который больше 37 лет проработал на Кызылжарской птицефабрике.

Михаил Полтев родился в 1937 году в Орловской области России. Когда началась Великая Отечественная война, отца его призвали на фронт, потом он был убит под Москвой. А вот мать с пятью детьми, в числе которых был и трехлетний Миша, попала в плен к фашистам – их, как и тысячи других россиян, угнали в Восточную Пруссию, затем переместили в Польшу. После освобождения в 1945-м они вернулись на родину – в деревню Меркулово. Жизнь, понятное дело, была непростой: Михаил даже в школе не учился, но был очень смышленым, рукастым, позднее окончил курсы механизаторов и уже в 1957 году приехал в Казахстан – поднимать целину. Вскоре познакомился с будущей супругой Ириной – поженились в 60-м, родили четырех дочерей. Старшая из них, Людмила, говорит, что отец не хотел вспоминать тяжелое военное время. Зато всегда любил технику, и все его рассказы были с ней связаны – как пахали целину, как в жару хотелось пить и он, остановив трактор, зачерпнув воды из радиатора, ставил алюминиевую кружку в землю, чтобы вода остыла.

– Я всю жизнь работал на транспорте – на самом разном. В Кызылжаре, когда инкубатор строили, управлял гусеничным трактором: кранов-то не было, а трактор был мехлопатой – на крышу все необходимое подавал строителям. Потом и на автобусе ездил, и на ЗИЛах, в Барнаул возил яйцо на скотовозе, и на пожарную машину ставили. В 1982 году дали «Ветерана труда», – вспоминает Михаил Васильевич.

Восемь лет назад, когда аксакалу было уже 80 лет, он почему-то решил вернуться на родину – продал дом, купил «газель» и сам за рулем с супругой и одной из дочерей отправился в Россию. Только вот не сложилась там жизнь – через месяц вернулись в Кызылжар.

Четыре года назад ушла из жизни Ирина Степановна. Сейчас Михаил Полтев живет в доме дочери и все еще справляется со всеми бытовыми вопросами – и уголь натаскает, и дрова нарубит, и картофелем огород засадит, только вот почти не слышит. По-прежнему за рулем – в свои 88 управляет «мерседесом», вдвое моложе его самого, да еще и с прицепом. Вывозит мусор, ездит в город – хочет купить кур и уток, каждый год весной прикупает птицу, чтобы на зиму пополнить запасы. Но вот на 9 Мая в город не поедет, как не раз делал это прежде. Будет ждать гостей дома, чтобы в любимом Кызылжаре с родными людьми встретить 80-летие Победы…