Общество
Лечение КВИ иммунной плазмой показывает хорошие результаты в Казахстане
Айдана Демесинова
Около 60 казахстанцев получили лечение от коронавирусной инфекции иммунной плазмой. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"На сегодняшний день все центры крови республики могут готовить иммунную плазму. Для этого у них есть оборудование, анализаторы и специалисты. По всей стране 420 доз иммунной плазмы заготовлено. Выдано больницам по их запросам более 200 доз. Плазма уже применялась в лечении тяжелых больных. 56 пациентов получают иммунную дозу вместе с интенсивной терапией", – сказала Гиният.

По ее словам, в основном лечение таким методом получали женщины в перинатальных центрах, которые находились в тяжелом состоянии, а также тяжелобольные пациенты в инфекционных стационарах.

"Из 56 пациентов, которые получали такое лечение вместе с препаратами, у 90% состояние улучшилось. Они были выписаны домой. По заявкам врачей эти дозы имеются, центрами крови они выдаются больницам", – добавила вице-министр здравоохранения РК.

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