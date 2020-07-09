Лечение КВИ иммунной плазмой показывает хорошие результаты в Казахстане
Айдана Демесинова
Около 60 казахстанцев получили лечение от коронавирусной инфекции иммунной плазмой. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день все центры крови республики могут готовить иммунную плазму. Для этого у них есть оборудование, анализаторы и специалисты. По всей стране 420 доз иммунной плазмы заготовлено. Выдано больницам по их запросам более 200 доз. Плазма уже применялась в лечении тяжелых больных. 56 пациентов получают иммунную дозу вместе с интенсивной терапией", – сказала Гиният.
По ее словам, в основном лечение таким методом получали женщины в перинатальных центрах, которые находились в тяжелом состоянии, а также тяжелобольные пациенты в инфекционных стационарах.
"Из 56 пациентов, которые получали такое лечение вместе с препаратами, у 90% состояние улучшилось. Они были выписаны домой. По заявкам врачей эти дозы имеются, центрами крови они выдаются больницам", – добавила вице-министр здравоохранения РК.