Ледовую горку длиной 100 метров соорудили в СКО

Грандиозная детская ледовая горка с длиной спуска почти 100 метров веселит детей и взрослых в селе Новоишимском Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Спуск с 4-метровой высоты плавно перетекает в замерзшую поверхность пруда.

3 недели местные жители сооружали из снега и воды этот развлекательный аттракцион.

Сельский акимат установил столбы, провел освещение. Воду привозили пожарные. В общем, трудились всем миром. В итоге – море детского восторга!

В Петропавловске зимние аттракционы заработали в центральном парке культуры и отдыха, парке Победы, а также на детских игровых площадках. Появились 5 лыжных трасс, заработали пункты проката лыж и коньков.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства заранее провел конкурс по благоустройству и новогоднему украшению города – всего на 75 млн тенге.